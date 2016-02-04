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Форум ведущих криминалистов Европы проходит в Минске 4 февраля

04 февраля 2016 09:33
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Новости Беларуси. Минск собирает ведущих криминалистов Европы для того, чтобы обсудить развитие судебной экспертизы, поделиться опытом, а также навести мосты международного сотрудничества за стол переговоров сегодня, 4 февраля, сели представители десятков экспертных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская столица в качестве дискуссионной площадки для этого крупного форума выбрана неспроста (изначально его планировали провести в Лондоне). В нашей стране уже несколько лет успешно работает Государственный комитет судебных экспертиз. Он был образован Указом Президента в 2013 году. За это время там проведены десятки тысяч сложнейших исследований наркотических веществ, отпечатков пальцев, компьютерно-технических экспертиз при расследовании преступлений в виртуальном пространстве.

# общество # КГБ Беларуси

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