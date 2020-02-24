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30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

24 февраля 2020 18:33
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Новости Беларуси. В Минске стартовала 21-я Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни-1

В преддверии Масленицы в гастрономическом марафоне принимают участие более 30 ресторанов и кафе. Каждое заведение предложит гостям авторское меню не менее чем из трех блюд. На гастрофесте можно будет попробовать блины с разной начинкой, мясные, грибные и картофельные изыски. Цена сета фиксированная – 20 рублей.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни-4

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни-6

Ольга Сидоренко, директор объекта общественного питания:
Наш сет гастрофеста представляет собой закуску. Это будут вареники с картофелем, грибами и луком. Подаваться они будут в горшочке. Также основная подача – это драники с колбасками и яйцом. И, конечно же, блинчики, томленные в сливках, с творогом и вишней.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни-9

Павел Острога:
Мне очень понравились драники, особенно в сочетании с яйцом, так как это очень напоминает мое детство.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни-12

Марина Лукашевич:
Мне вареники очень понравились с картошкой, грибами и луком, насколько я понимаю. Мне понравилось, что они как по-домашнему сделаны с этими шкварками. То есть они такие и сочные, и начинки достаточно. Прям очень вкусно.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни-15

Марина Дьякова, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Если раньше участникизаведения, объекты общественного питанияготовили одинаковые блюда по одинаковым рецептурам, с одинаковой технологией и предлагали гостям по одинаковым ценам, в этот раз участники, объекты общественного питания, предлагают свои собственные сеты.

30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни-18

Неделя с белорусским вкусом продлится до 1 марта.

# Еда # общество # Ольга Сидоренко # Павел Острога # Марина Лукашевич # Марина Дьякова # Фотофакт

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