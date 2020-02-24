30 ресторанов и кафе предлагают авторское меню. Какие блюда можно попробовать на Неделе белорусской кухни

Новости Беларуси. В Минске стартовала 21-я Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске стартовала 21-я Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В преддверии Масленицы в гастрономическом марафоне принимают участие более 30 ресторанов и кафе. Каждое заведение предложит гостям авторское меню не менее чем из трех блюд. На гастрофесте можно будет попробовать блины с разной начинкой, мясные, грибные и картофельные изыски. Цена сета фиксированная – 20 рублей.
Ольга Сидоренко, директор объекта общественного питания:
Наш сет гастрофеста представляет собой закуску. Это будут вареники с картофелем, грибами и луком. Подаваться они будут в горшочке. Также основная подача – это драники с колбасками и яйцом. И, конечно же, блинчики, томленные в сливках, с творогом и вишней.
Павел Острога:
Мне очень понравились драники, особенно в сочетании с яйцом, так как это очень напоминает мое детство.
Марина Лукашевич:
Мне вареники очень понравились с картошкой, грибами и луком, насколько я понимаю. Мне понравилось, что они как по-домашнему сделаны с этими шкварками. То есть они такие и сочные, и начинки достаточно. Прям очень вкусно.
Марина Дьякова, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Если раньше участники – заведения, объекты общественного питания – готовили одинаковые блюда по одинаковым рецептурам, с одинаковой технологией и предлагали гостям по одинаковым ценам, в этот раз участники, объекты общественного питания, предлагают свои собственные сеты.
Неделя с белорусским вкусом продлится до 1 марта.