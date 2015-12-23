Прямой эфир

24 декабря в центре Минска будет ограничена парковка, а 25-го и движение в связи с новогодними мероприятиями

23 декабря 2015 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Территория праздника. Завтра с 7 утра до 14.00 в связи с проведением новогодних мероприятий в центре столицы будет ограничена парковка всех видов транспорта. Запрет коснется улиц Интернациональной, Энгельса и площади Свободы.

Чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу, водителям рекомендуют отдать предпочтение пешим прогулкам.

Ограничат движение транспорта и 25 декабря ориентировочно с 16.00  до 17.00.

В связи с проведением традиционного шествия Дедов Морозов и Снегурочек временно запретят проезд вдоль проспекта Независимости, на площади Независимости, а также по улицам Ленина, Интернациональной и площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Вопиющий случай: глава Минприроды потребовал наказать живодера, взорвавшего белую медведицу
23 декабря 2015 18:06

Вопиющий случай: глава Минприроды потребовал наказать живодера, взорвавшего белую медведицу

Взрыв в аэропорту Стамбула не повлияет на расписание белорусского авиаперевозчика
23 декабря 2015 16:58

Взрыв в аэропорту Стамбула не повлияет на расписание белорусского авиаперевозчика

Донбасс: как исполняется режим «полной тишины» и что загадывают на Новый год дети вынужденных переселенцев?
23 декабря 2015 16:57

Донбасс: как исполняется режим «полной тишины» и что загадывают на Новый год дети вынужденных переселенцев?