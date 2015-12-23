24 декабря в центре Минска будет ограничена парковка, а 25-го и движение в связи с новогодними мероприятиями

Новости Беларуси. Территория праздника. Завтра с 7 утра до 14.00 в связи с проведением новогодних мероприятий в центре столицы будет ограничена парковка всех видов транспорта. Запрет коснется улиц Интернациональной, Энгельса и площади Свободы.

Чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу, водителям рекомендуют отдать предпочтение пешим прогулкам.

Ограничат движение транспорта и 25 декабря ориентировочно с 16.00 до 17.00.

В связи с проведением традиционного шествия Дедов Морозов и Снегурочек временно запретят проезд вдоль проспекта Независимости, на площади Независимости, а также по улицам Ленина, Интернациональной и площади Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.