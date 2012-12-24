24 декабря католики всего мира отмечают сочельник

Новости Беларуси. Католический мир отмечает 24 декабря Рождественский сочельник. Праздничные богослужения пройдут во всех храмах страны.

В Минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии началась праздничная литургия. Ее проводят на польском языке. Людей собралось много. Но еще больше католиков придет сюда в 21.40. Именно в это время начнется основная служба, которую проведет Тадеуш Кондрусевич.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевской епархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Ў гэтым годзе будуць некаторыя новыя элементы літургіі. Я трохі падглядзеў у Ватыкане як робяць некаторыя рэчы. Таксама хачу і тут увесці.

У яслях, якія будудзь на вуліцы, будзе ляжаць фігурка немаўляткі Езуса, якую мы купілі спецыяльна для гэтага на Святой Зямлі.

Рождество Христово у католических христиан – праздник особый. С первой звездой вся семья садится за стол и делится освященным хлебом – облатками. Они символизируют тело Христа. Весь месяц верующие духовно готовились к празднику, совершали добрые дела и постились. Особо важным считается перед праздником исповедаться в своих грехах, чтобы встретить Рождество с чистой совестью.

Перед входом в храм можно загадать желание. Говорят, исполнится.

Прихожане:

Главное, чтобы все были здоровы. Мир и покой.

Люди желают друг другу счастья, вспоминают этот год. Кому-то он принес радость, кому-то принес огорчения. Наверное, радости больше. Поэтому и приходят по зову сердца.

Я еще в «красный» костел пойду. Там обязательно загадаю. Надеюсь, сбудется.

Мне кажется, сегодня такой праздник, что не важно, католик ты или православный. Все равно хочется зайти в любой храм и постоять в нем.

Началась праздничная литургия возложением младенца Иисуса в ясли. Это, по словам священнослужителей, воссоздает картину рождения Христа. Действо происходит при выключенном свете около вертепа. Это такая конструкция с рождественскими сценами. В пещерных декорациях – фигурки новорожденного Иисуса, Девы Марии, Святого Иосифа, пастушков и животных. Эта традиция насчитывает 8 веков, но в каждой стране проходит по-разному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксёндз Кириил Бордонов, секретарь курии Минско-Могилевской архиотезии:

Звычайна ў Беларусі гэта святая імшара пачынаецца такім чынам, што напачатку спяваецца спецыяльны спеў, у якім гаворка ідзе аб тым, як Бог рыхтаваў свет да прыходу Мессіі, да прыходу Хрыста, што адбывалася, якім чынам людзі, якія жылі ў цемры грахоў, рыхтаваліся да прыходу Хрыста, які з’уляецца нашым святлом, які асвятляе чалавечыя душы.

В 12 ночи закончится служба и все католики начнут поздравлять друг друга с Рождеством. А завтра с утра соберутся за праздничным столом. 25 декабря службы будут проходить в костелах на протяжении всего дня.