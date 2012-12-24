1,5 тысячи Дедов Морозов и Снегурочек прошлись шествием по Минску

Новости Беларуси. Белые бороды, посохи и мешки с подарками. Полтысячи Дедов Морозов и Снегурочек 23 декабря прошлись по центру Минска. На октябрьской площадки они зажгли главную ёлку страны, тем самым дав старт новогодним торжествам в столице. Новогодняя колонна прошлась ко Дворцу спорта. Там всех участников ждало выступление акробатов и файер-шоу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Октябрьская площадь Минска сегодня превратилась в сказку. По крайней мере, сказочные персонажи на ней были. И очень много. 200 дедов Морозов и 200 Снегурочек. Вместе с минчанами зажгли главную ёлку страны.

Минчанин:

Внучке очень нравится. В восторге от дедов морозов. Хороший праздник.

После уже традиционной фразы – раз, два, три, ёлочка, гори! – главные герои праздника пошли в народ. Пешком. Из новогоднего транспорта только сани с оленями. Почти, как настоящие. Кстати, и сами деды Морозы, по их словам, – прямиком из Северного полюса.

Дед Мороз:

Есть один главный Дед Мороз, но все настоящие. Потому что Дедом Морозом становятся по призванию.

Шли еще и с песнями. Под гармонь. Репертуар знаком всем - «В лесу родилась ёлочка».

Кстати, чтобы деды Морозы и Снегурочки прошли по маршруту, ГАИ даже перекрыло движение. Так сказать, ради новогоднего настроения. В праздничной колонне: шуты, мимы, новогодние персонажи. Помогали встречать праздник все, кто только хотел. От велика до мала.

Конечная точка шествия – площадка у Дворца Спорта. Здесь - файер-шоу и выступления акробатов. Этим столица открыла новогодние торжества. Минск, как всегда, встречать новый, на этот раз 2013, будет с размахом. В городе до Нового года пройдет больше 100 мероприятий. Но главное – теперь уже точно можно поздравлять родных и друзей с наступающим.

Дед Мороз:

Пусть всем сопутствуют годы счастья!

Здоровья, радости любви!

Любитесь вы и будьте вы любимы!

счастья, благости и красоты!