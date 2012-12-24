Тадеуш Кондрусевич про священника с планшетом: Не знаю, как без этого сегодня можно жить - конец света просто будет!

Апокалипсис отменяется, конец света на неделе не наступил, но готовится к нему нужно, считает глава белорусских католиков. Как и почему, - рассказал в программе «Неделя» на СТВ Тадеуш Кондрусевич - архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси.

Случится или нет конец света? Вы-то знаете ответ…

Тадеуш Кондрусевич:

Уже все мы знаем ответ. Потому что он был назначен на 21 декабря, а сегодня уже 23. Мы знаем, что будет конец света, мы верим в слово Иисуса Христа, в Евангелие. Но сам Иисус сказал, что он не знает, а знает этот только небесный отец. А когда будет - не знаем. Нам нужно быть готовыми к этому. Также нужно готовится ко второму пришествию Иисуса Христа. Но того конце света, которые должен был произойти согласно календарю майя, его не было. Был только ажиотаж. Это использовали, думаю, некоторые не очень добросовестные люди.

О духовности. Мы сейчас стоим возле, как вы называете, «скарбонки». Мне она напоминает здание Национальной библиотеки. Это случайность?

Тадеуш Кондрусевич:

Мы же не спрашиваем у архитектора Красного костела, почему построил его таким? Вот и эта «скарбонка» такая, наверное, потому что так хотелось ее создателю.

В нее собирают пожертвования. Скажите, вот это - мерило духовности, отношения людей к религии и Богу?

Тадеуш Кондрусевич:

Мерило не мерило, а это «скарбонка» Святого Николая. Мы знаем, что в православной церкви его называют Святой Николай Угодник, то есть тот, кто делает добрые дела. И дети всегда ждут подарков от Святого Николая. Так и это «скарбонка» - для благотворительности. Как говорит Евангелие, чтобы кто-то добровольно пришел и дал. Я не говорю никому, что он должен положить 10 тысяч рублей или 20 - сколько можешь, положи, потому что это идет на благотворительность, на помощь тем, кто в ней нуждается.

На праздник Будславской иконы Божией Матери вы всегда ездите на велосипеде. А недавно мы видели вас в совсем необычной форме - в кроссовках, спортивной одежде на футбольном поле. Вы спортивный человек?

Тадеуш Кондрусевич:

Я всю свою жизни играл в футбол, в хоккей. Я не был профессиональным спортсменом. Но, знаете, когда я был студентом Ленинградского политеха, мы все были молодые, много было команд спортивных… Мое самое значимое достижение в спорте - участие за сборную факультета. Вот позанимаешься спортом - и думается лучше, энергии больше.

А во время последнего вашего футбольного матча, который состоялся в Лиде, вы были кем - защитником, нападающим?

Тадеуш Кондрусевич:

Это был мини-футбол. А когда я играл нормально, то был полузащитником, иногда стоял на воротах.

Уходит год книги. Какое место в вашей жизни занимает книга - не только церковная, но и светская?

Тадеуш Кондрусевич:

Сегодня уже очень мало времени на это остается, но я с уважением отношусь к книге. очень хорошо, что этот год был. Мы также отпраздновали год книги в костеле.

Сегодня светские книги все чаще читают с помощью гаджетов - электронных книг, планшетов и другого. А вот вы не планируете лоббировать идею того, чтобы духовные книги перевести в электронный формат?

Тадеуш Кондрусевич:

Сегодня уже есть и такие. Нужно нести слово Божие всеми доступными способами. Если сегодня молодежь ходит с планшетами, да что там - с телефонами, то она может прочить много, многое найти.

То есть священник с планшетом, это уже не экзотика?

Тадеуш Кондрусевич:

Нет, совсем не экзотика. По крайней мере, для меня. Я даже не знаю, как без этого сегодня можно жить - конец света просто будет! Это все так просто вошло в наше жизнь. Я много путешествую и не выезжаю без компьютера, потому что во всем свете можно пользоваться электронной почтой. Я всегда могу посмотреть, может, мне кто-то задаст вопрос и я напишу ответ, или новость какая-то пришла. Да и чтобы руководить диецезией, нужен компьютер, чтобы быстро ответить на вопросы. Это сейчас стало настольной книгой.

Совсем немного осталось до великого праздника Рождества. Вам не кажется, что в последние годы в мире уж слишком много и часто эксплуатируют название этого праздника? Например, рождественские скидки, рождественские распродажи, акции? Это не соответствует содержанию праздника.

Тадеуш Кондрусевич:

Я с вами согласен. У американца спросили, а ты заешь, что такое Божье Рождество? А он ответил: Знаю, это праздник, который выпадает на время самого интенсивного шопинга. С ног на голову все этим ставим. Конечно, праздник остается праздником - нужно подарки купить, пригласить гостей - это по-человечески, но это все не должно нам перекрыть мироощущение от самого праздника. На первом месте должны стоять духовные приготовления, духовные переживания этого праздника. И это та болячка современного мира, что люди даже не верующие используют этот праздник, те же рождественские распродажи.

Пережили мы конец света, а чего теперь ждать? Ведь человек так устроен, что всегда чего-то ждет и к чему-то готовится.

Тадеуш Кондрусевич:

Скоро наступает Новый год, а он всегда несет новые надежды. Так войдем в него с новой надеждой, будем ждать хороших изменений в нашей жизни. И чтобы праздники Божьего рождества перешли в новый год, который принесет людям больше счастья, радости людям, больше спокойствия. Чтобы духовное спокойствие пришло в сердца людей. Хотелось бы пожелать радости, счастья, благословения Божьего.