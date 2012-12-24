Этикет употребления спиртных напитков: во что наливать, в каком виде подавать и как пить

«На Руси веселье есть пити» – сказал однажды великий князь киевский Владимир Красное Солнышко. Однако современный человек должен знать, что это не только веселье, но и показатель уровня культуры. Для этого и существует этикет употребления спиртных напитков.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Для начала определимся с самими фужерами, потому что, как вы понимаете, их существует огромное количество. Мы сегодня рассмотрим только самые стандартные и наиболее распространенные бокалы, потому что, на самом деле, даже стаканы для пива отличаются. Специально по крепости, по марке, по цвету предназначены отдельные специальные стаканы.

Итак, первый стакан – для пива.

В таком оригинальном бокале обычно подаются горячие напитки. Например, кофе, чай или глинтвейн. Этот фужер предназначен для охлажденных коктейлей. Во всем нам знакомый длинный и вытянутый бокал наливается шампанское, а в фужер в форме буквы «V» – мартини.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Самая сложная ситуация – это, пожалуй, с этими бокалами. Их существует огромное количество. Они отличаются по форме, по размеру, по высоте ножки.

Если у вас дома будет три таких бокала, разных по размеру, то вы можете выйти практически из любой ситуации. В этом случае самый низкий и самый маленький бокал предназначен для красного крепленого вина. Тот, который средних размеров, – для белого. А тот, который самый высокий, – для красного вина. Хотя, если мы посмотрим, для чего на самом деле предназначены эти бокалы, то тут будет некоторая нестыковка.

Второй и третий бокалы – для красного вина. А на низкой ножке – бренди либо коньяк. Как их отличить? Чем выше ножка, тем больше это говорит о том, что этот бокал предназначен для вина. Чем ножка короче, тем больше это напоминает нам о том, что этот фужер для коньяка.

Две маленькие рюмочки, в принципе, предназначены для одного и того же – для водки. Но если у нее есть и ножка, то она может использоваться и для коньяка.

Два похожих стакана. Только один из них предназначен для безалкогольных напитков, а второй – для виски. Как их отличить? Как правило, в стакане для виски есть толстое дно.

Кстати, бутылки с напитками принято ставить на стол уже откупоренными. Исключение составляют лишь игристые вина. Вино и водку можно перелить в графины, заполнив для удобства лишь на две трети. Коктейли подают уже разлитыми по бокалам и украшенными соломинками, декоративными зонтиками, ягодами или кусочками фруктов, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

На любом застолье у вас должен быть обычный стакан, в который вы наливаете всегда безалкогольные напитки. Это может быть вода, минеральная вода, сок, компот, напитки и так далее. Безалкогольные напитки стоят на любом праздничном столе. Подаются они к абсолютно любым блюдам.

Дальше – виски. Виски подается охлажденным и, более того, туда бросают лед для того, чтобы сделать напиток еще прохладнее. Кстати, виски в чистом виде, как это часто делают в нашей стране либо вообще в постсоветских странах, не пьется. Как правило, он разбавляется содой либо другими какими-то безалкогольными напитками.

И виски, и водка, точно так же, как и любые другие напитки, пьются не залпом, а маленькими глоточками. Даже водку надо смаковать.

Водка подается на стол охлажденная под горячие или жирные блюда. Интересный факт: во многих странах этот напиток, по правилам этикета, приносится только в конце мероприятия, когда все собравшиеся уже достаточно сыты и поэтому пьянеют значительно медленнее.

Еще один алкогольный напиток, который также подается в конце застолья, – коньяк. Его пьют не залпом, как водку, а медленно, нагревая бокал в руках и наслаждаясь каждым глотком. Все те же правила этикета гласят, что коньяк не следует закусывать, однако можно подать к нему сырную и фруктовую нарезку или шоколад.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Что же касается вин, то белое вино подается охлажденным, красное подается при комнатной температуре. Известное правило, что белое подается либо к рыбе, либо к морепродуктам, красное подается к мясу.

Что же касается мартини, то считается, что и этот напиток не пьется в чистом виде. Его, как правило, разбавляют какими-либо соками. Наиболее распространенные – апельсиновый либо ананасовый.

Еще один важный момент. Часто вы видели, что в мартини плавают кусочки льда. И очень часто наши люди попадают в некрасивую ситуацию, когда, допив напиток, съедают кусочки льда. На самом деле, они либо должны растаять, либо остаться на дне бокала.

Шампанское всегда подается охлажденным. Обычно бутылку приносят в специальном ведерке со льдом и не достают ее оттуда пока напиток не закончится.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

И учитывая тот факт, что шампанское всегда подается холодным, считается неприличным держать за сам фужер руками. Мы всегда держим только за ножку.

По этикету, неприлично, чтобы ваши пальцы были растопырены. Самое большое, что вы можете себе позволить, это отставить большой палец. Все остальные пальцы должны быть склеены, поэтому никаких отставленных мизинцев. То же самое касается и бокалов: мы берем двумя пальчиками и все остальные просто приклеиваем к руке.

Отметим еще тот факт, что спиртное никогда не наливается до краев в бокалы. Если мы говорим о вине, то, как правило, либо этот одна треть, либо три четвертых. Ни в коем случае не больше. Чем меньше налито, тем больше аромата собирается в бокале, тем лучше вы ощутите сам вкус вина.

Что же касается водки, то даже этот напиток не наливается до краев. Здесь всегда остается минимум полсантиметра. Это же правило распространяется и на шампанское, и на пиво – на абсолютно все спиртные напитки.

Чтобы не накапать на скатерть во время разливания напитка, прежде чем поднять горлышко бутылки от бокала, ее нужно слегка повернуть вокруг своей оси. Запомните: считается не приличным наполнять пустой бокал в отсутствии гостя или доливать в бокал, если в нем недопито.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Женщина никогда не наливает сама себе в бокал, за исключением тех ситуаций, когда это чисто женская компания. Как правило, на себя эту функцию берет, если нет официанта, мужчина, который сидит по левую сторону от дамы.

Еще одна частая ошибка, которую мы допускаем: если мы не хотим пить, то мы очень часто либо убираем бокал, либо накрываем его ладошкой, чего делать ни в коем случае нельзя. Если человек все-таки решил вам налить, пусть нальет. Это ни в коем случае не обязывает вас выпивать. Более того, вы можете встать, поднять бокал во время тоста и даже его пригубить. Но при этом не пить.

По правилам этикета, не принято разговаривать с поднятым бокалом (если, разумеется, вы не произносите тост). Поставьте его на место и только затем можете ответить на заданный вопрос.

Еще несколько важных моментов: сначала всегда идут легкие напитки, затем – более крепкие. От сухих вин переходят к сладким, а от белых – к красным, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Бельмач, ведущая СТВ:

Изначально водка рассматривалась не как спиртной напиток, который одурманивает голову, а как лекарственное средство. Поэтому, применяя это лекарственное средство, старайтесь, чтобы на следующий день вас не пришлось лечить уже от этого лекарства.