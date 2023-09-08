Направление облюбовали российские туристы. Рассказываем о рейсе «Минск-Псков» и его плюсах

Константин Герцев, корреспондент:

13 городов Российской Федерации связаны с Беларусью прямым регулярным авиасообщением. В топе, конечно, Москва и Питер, политическая, экономическая, культурная столицы страны-соседки. Но если задаться вопросом: где же душа русская? На Дальнем Востоке, к примеру, вам ответят кратко и по делу: здесь начинается Россия. Но из Минска во Владивосток без пересадок пока не летают. А через ту же Москву дорога займет минимум часов 14. Куда ближе Псковская область, там вам тоже ответят по делу: Россия начинается здесь. Из центра этого региона в столицу Беларуси уже с середины июля летают напрямик. Чуть более часа – и вы на месте. Предлагаю поспешить, регистрация в самом разгаре.

Летный антураж, просторный салон Embraer-190 и, как всегда, приветливые стюарды, готовые сделать все, чтобы путешествие прошло комфортно и безопасно. Кстати, несмотря на непродолжительное время на высоте, все опции сервиса на борту сохраняются. Цена вопроса – чуть более 140 белорусских рублей.

Константин Бурик, старший бортпроводник рейса «Минск-Псков»:

Минск-Псков является востребованным направлением как для туристов, так и деловых пассажиров. Мы с нетерпением ждем пассажиров на борту. За полтора месяца полетов рейс облюбовали российские туристы, в списке задач на уик-энд – белорусские достопримечательности и, чего греха таить, продукция отечественных производителей. Ее, кстати, предостаточно и в псковских магазинах, но об этом чуть позже.

Туристка из России:

Посмотрели экскурсии замков, аквапарк большой, просто по городу с экскурсоводом погуляли. Понравилось. В Национальную библиотеку сходили. В Беларуси я первый раз. Белорусский борт стал для Псковского международного аэропорта первым заграничным за последние лет десять. Старожилы местной гражданской авиации заверяют: событие – ностальгия по советскому прошлому, тогда летали не только из Минска, но даже из Витебска.

Артем Тарасов, генеральный директор Псковского международного аэропорта имени Княгини Ольги:

Мы долго хотели открыть этот рейс, года три собирались. Никак не могли решиться на это. Ни мы, ни авиакомпании. Но здесь удачно все сложилось, правительство помогло. А вот для псковича Степана Манфановского рейс на Минск – неплохое подспорье для расширения бизнес-интересов. Шесть лет назад на волне послекрымского импортозамещения вложился в производство премиальной мужской косметики. Сегодня в каталоге не только продукция для барбершопов, но и для ухода за одеждой, обувью и салоном автомобиля. Изучив белорусские прилавки, пришел к выводу, что более половины аналогичных товаров европейского производства.

Степан Манфановский, соучредитель косметического предприятия:

Мы видим, что сейчас в Беларуси активно развивается сфера профессионального использования продукции. Например, открываются барбершопы, развиваются салоны красоты. В большей степени идет популяризация того, мужчины больше ухаживают за собой. Таким образом, мы видим перспективы развития в Беларуси, планируем это сделать на этапе роста, нежели потом, когда рынок разовьется, в него будет труднее входить.

Беларусь среди ключевых экономических партнеров Псковской области. Да, за последние пять лет мы увеличили взаимный товарооборот вдвое – порядка 200 миллионов долларов за 2022 год. Но по оценке посла Дмитрия Крутого, эта цифра далеко не предел – можем и полмиллиарда. Назначая его на должность, Президент еще раз просил уделить особое внимание БСП – Брянску, Смоленску, Пскову. Или, как интерпретируют наши дипломаты, Большому союзному приграничью. «Это родное, дружественное нам государство». Александр Лукашенко назначил Дмитрия Крутого послом в России – подробности здесь. За год каденции Дмитрий Крутой успел неоднократно встретиться с главами Смоленской и Брянской областей, теперь и с губернатором Псковщины. Кстати, у Михаила Ведерникова в самом разгаре электоральная кампания, одним из аргументов в пользу переизбрания значится и транспортное сообщение с Беларусью.