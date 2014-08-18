238 из 240 школ Минска получили паспорта готовности к новому учебному году

Новости Беларуси. Большинство школ уже получили паспорта готовности. Ведь до начала учебного года остались считанные дни. Все приготовления ко встрече со школьниками должны быть завершены до 25 августа.

Как утверждают психологи, чтобы детский организм перестроился на новый биоритм необходимо 2-3 недели.

Уроки физкультуры и труда ученики школы № 11 Минска осваивают на практике. Парты, стулья, шкафы и даже пианино – кто сказал, что дорога к знаниям легка. Но большая часть пути уже пройдена.

Этого переезда ученики и учителя ждали два года. За это время построенное в начале 80-ых здание полностью отремонтировано. После капитального ремонта школа выглядит как новая.

Ольга Кранцевич, заведующая производством:

Эта пароконвектомат – мечта каждого повара. Здесь можно приготовить все: начиная от пончиков, булочек, пирожков, заканчивая котлетами.

Школьный шеф-повар говорит, что с такой техникой гранит науки будет грызть легче и слаще. С помощью современного оборудования кроме стандартных обедов столовая обеспечит школяров пирожками и булочками из слоеного теста.

Пока здесь еще идут монтажные работы, но директор уверяет: школа будет на все 100 готова к началу учебного года.

Наталья Тарнапович, директор школы № 11 Минска:

Главное, то новое, что появилось, дает очень много перспектив и возможностей для развития. Мы постараемся сделать так, чтобы все, что в школе появилось нового, работало эффективно.

Ремонт в школе – на финальной стадии. Буквально завтра в классах появится новая мебель, доски и компьютеры. Хотя некоторые новшества уже опробованы и одобрены учениками.

Ученик школы № 11 Минска:

Очень нравится, что поле такое хорошее, что обгородили прямо возле нашей школы.

Гимназия № 7 Минска с ремонтом справилась на «десятку». Директор не устает показывать новые кабинеты. Здесь, например, будут проходить занятия клуба дебатов. А в кабинете, который год назад еще пустовал, появилась электронная лаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Смагина, директор гимназии № 7 Минска:

В этом учебном году школа готова на 100%. Капитальные вложения государства, администрации района и, конечно, спонсорская поддержка наших родителей. Мы закончили капитальный ремонт большого спортивного зала, нижнего спортивного зала и галереи. Так как в этом году первый раз гимназия набирает семь первых классов, то нам пришлось сделать четыре новых кабинета первых классов.

Практически все школы Минска готовы принять учеников. В некоторых учебных заведениях еще идут строительные и ремонтные работы, но специалисты говорят, что до конца августа тест на готовность сдадут все школы.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

На сегодня уже подписаны паспорта готовности из 240 школ в 238. То есть у нас осталось до 20 августа подписание паспортов всего лишь в двух школах Минска. В этом году откроются 807 первых классов. Более 19 тысяч детей-первоклассников сядут за парты.