Бегущие с родины украинцы находят помощь в Могилевской организации Красного Креста и у обычных жителей

Новости Беларуси. Около 70 граждан Украины за последние 5 месяцев официально обратились за помощью в Могилевскую областную организацию Красного Креста. Кроме консультаций об условиях пребывания на территории Беларуси людям помогают с едой, одеждой и медикаментами. Более того, гражданам Украины предлагают выбрать жилье и работу.

Кроме организаций многие могилевчане абсолютно бескорыстно принимают у себя целые семьи.

Своих постояльцев Наталья навещает каждый день. В этом дачном домике семья могилевских врачей Еловых почти месяц назад поселила две украинские семьи.

Ярослав Еловой:

Невозможно сидеть спокойно на диване и не предпринимать ничего, когда знаешь, что ты можешь что-то сделать. Поэтому на нашем семейном совете было принято решение, что мы можем помочь нескольким семьям.

Семье из Донецка Еловые уже помогли найти работу и жилье. Еще одна семья из Славянска тоже готовится к переезду на новое место жительства.

О страшных событиях на своей родине украинцы вспоминают со слезами. Решение бросить все далось очень тяжело. Но после очередной бомбежки выбора у людей просто не осталось.

С родителями, двумя детьми (а младшей всего 4 месяца) они приехали в Беларусь на высланные Еловыми деньги. А встретив такой радушный прием и мирное белорусское небо, о переезде еще ни разу не пожалели.

Татьяна Кузьмич, жительница Славянска (Украина):

Беларусь – очень хорошая страна. Мы очень благодарны, что нас здесь приняли, здесь очень отзывчивые люди, во всем помогли.

В Беларусь эти люди приехали с пустыми руками, без вещей и денег. Но благодаря заботе местных жителей ни в чем себя не чувствуют обделенными.

Евгения Кузьмич, жительница Славянска (Украина):

Все люди, которые узнают о нашей беде, что мы сюда приехали, помогают кто чем может. Мы очень им благодарны. До слез, иногда вечерами, потому что нам выхода не было уже.

Возвращаться на родину Кузьмичи не планируют. Говорят, что в почти разрушенном городе нет никаких перспектив даже для существования. Потому гостеприимную Беларусь рассматривают уже в качестве постоянного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таких семей, готовых помочь братскому народу просто по зову сердца, в Могилевской области немало. Они сами разыскивают нуждающихся, помогают с переездом и обустройством. К слову, ничего особенного в своем поступке Еловые не видят.

Наталья Еловая:

За то время, как эти люди из Украины к нам приехали, мы уже сроднились и стали практически как родня. Они вырвались из такого ужаса и приехали к нам, обрели здесь тишину, спокойствие, голубое небо над головой.

Михаил Еловой:

Должны помочь всем страдающим людям на юго-востоке Украины. И мы, что от нас самих зависит, все это делали и будем продолжать делать дальше.

Для граждан Украины всегда открыты двери и в Красном Кресте. За последние 5 месяцев за помощью сюда обратились уже около 70 человек. Каждому помогают продуктами питания, средствами гигиены.

Однако не всегда лишь хлебом единым живет человек.

Людмила Понизович, заместитель председателя правления Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Оказывается психологическая помощь, информационная работа большая проводится. Мы объясняем, как им действовать в этих условиях, на каких правах они могут находиться в Республике Беларусь. То есть, одним словом, делается все и дается в целом всесторонняя помощь для того, чтобы люди быстрее адаптировались и интегрировались в нашей стране.

Здесь не только помогают с самым необходимым. Бежавших от войны людей трудоустраивают и даже обеспечивают жильем. Говорят, что помогут всем, кого покинуть родину заставила беда. Не даром белорусское гостеприимство известно далеко за пределами нашей страны.