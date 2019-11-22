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В Червене ввели в строй новую котельную

22 ноября 2019 15:21
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Новости Беларуси. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива введен в строй в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Червене ввели в строй новую котельную-1

В строительстве приняли участие литовские коллеги. Новая котельная обеспечена современным оборудованием, которое позволяет экономить топливо.

В Червене ввели в строй новую котельную-4

Все подробности в видеоматериале Юлии Стриго.

В Червене ввели в строй новую котельную-7

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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