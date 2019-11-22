В Червене ввели в строй новую котельную

Новости Беларуси. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива введен в строй в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из крупнейших для ЖКХ Минской области теплоисточников на местных видах топлива введен в строй в Червене, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В строительстве приняли участие литовские коллеги. Новая котельная обеспечена современным оборудованием, которое позволяет экономить топливо.
Все подробности в видеоматериале Юлии Стриго.