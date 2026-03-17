Лукашенко направил поздравление народу Ирландии по случаю национального праздника

Этот день является воплощением богатой истории Ирландии и символом яркой ирландской культуры, которая находит отклик в сердцах миллионов людей по всему миру. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси народу Ирландии по случаю национального праздника Дня святого Патрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на географическую отдаленность и политические сложности, наши страны объединяют общие духовные ценности: миролюбие, почитание традиций, стремление к благополучию и стабильной жизни. Уверен, что взаимное уважение и присущая нашим национальным характерам доброжелательность помогут нам в скором времени возобновить межгосударственное сотрудничество.
Александр Лукашенко пожелал народу Ирландии единства, мира и процветания.