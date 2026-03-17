Беларусь и Оман ввели безвизовый режим для владельцев национальных паспортов. Соответствующее соглашение правительств двух стран 17 марта вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный шаг стал продолжением договоренностей, достигнутых между Президентом Беларуси и Султаном Омана. Они направлены на активизацию туристических, образовательных, бизнес-потоков между государствами.

Граждане нашей страны и Омана могут пребывать на сопредельной территории без виз до 30 дней и суммарно не более 90 дней в календарном году. Срок действия паспорта при этом должен составлять не менее 6 месяцев.