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Беларусь и Оман ввели безвизовый режим

17 марта 2026 08:03
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Беларусь и Оман ввели безвизовый режим для владельцев национальных паспортов. Соответствующее соглашение правительств двух стран 17 марта вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данный шаг стал продолжением договоренностей, достигнутых между Президентом Беларуси и Султаном Омана. Они направлены на активизацию туристических, образовательных, бизнес-потоков между государствами. 

Граждане нашей страны и Омана могут пребывать на сопредельной территории без виз до 30 дней и суммарно не более 90 дней в календарном году. Срок действия паспорта при этом должен составлять не менее 6 месяцев.

# Беларусь-Оман # Международное сотрудничество

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