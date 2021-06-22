Андрей Юржиц: без исторической памяти не будет того патриотизма, который должен быть в стране

Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Юржиц, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Первыми удар приняли на себя не только пограничники, но и, несомненно, работники в то время еще пожарной охраны, непосредственные преемники – МЧС. Историческая память должна оставаться, должна переходить из поколения в поколение. Без нее не будет того патриотизма, который должен быть в стране.