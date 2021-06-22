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Андрей Юржиц: без исторической памяти не будет того патриотизма, который должен быть в стране

22 июня 2021 11:26
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Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Юржиц: без исторической памяти не будет того патриотизма, который должен быть в стране-1

Андрей Юржиц, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Первыми удар приняли на себя не только пограничники, но и, несомненно, работники в то время еще пожарной охраны, непосредственные преемники МЧС. Историческая память должна оставаться, должна переходить из поколения в поколение. Без нее не будет того патриотизма, который должен быть в стране.

Анатолий Лаппо: мы сегодня все составы наши подняли по команде «тревога», чтобы показать, что мы помним память предков. Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Юржиц # Фотофакт

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