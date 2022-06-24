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Выпуск офицеров Академии МВД состоится 24 июня. Церемония пройдёт на площади Государственного флага

24 июня 2022 06:48
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Новости Беларуси. Площадь Государственного флага сегодня, 24 июня, станет местом проведения торжественного ритуала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоится выпуск офицеров Академии МВД, окончивших уголовно-исполнительный, следственно-экспертный факультеты, а также общественной и криминальной милиции.

Молодых офицеров поздравят руководство Министерства внутренних дел, милицейского вуза, представители различных государственных органов и ведомств, для которых подготовлены специалисты.

Выпуск офицеров Академии МВД состоится 24 июня. Церемония пройдёт на площади Государственного флага-1

В рядах новоиспеченных лейтенантов президентские стипендиаты, включенные в республиканский банк данных одаренной молодежи, отличники учебы, кандидаты в мастера спорта. Молодые офицеры продолжат службу в Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля и Государственном пограничном комитете.

# Милиция Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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