Выпуск офицеров Академии МВД состоится 24 июня. Церемония пройдёт на площади Государственного флага

Новости Беларуси. Площадь Государственного флага сегодня, 24 июня, станет местом проведения торжественного ритуала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоится выпуск офицеров Академии МВД, окончивших уголовно-исполнительный, следственно-экспертный факультеты, а также общественной и криминальной милиции.

Молодых офицеров поздравят руководство Министерства внутренних дел, милицейского вуза, представители различных государственных органов и ведомств, для которых подготовлены специалисты.