Список запрещённых для женщин работ сократили вдвое. А какие профессии разрешили?

В Беларуси вдвое сокращен список тяжелых работ и с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение женщин. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты.

Новости Беларуси. Дальнобойщик в юбке или женское это дело. Слабому полу теперь можно претендовать на специальности, которые раньше считались исключительно мужскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо 181-й позиции в закрытом для женщин перечне профессий осталось всего 88. В частности, теперь дамам разрешено садится за руль междугородных пассажирских автобусов и грузовых автомобилей. Женщины могут работать на литейном производстве, а также по ряду профессий в производстве целлюлозы, бумаги и картона. Но все же остались табу для слабого пола: физическую силу беречь, тяжелое не поднимать. К слову, в горящую избу официально тоже нельзя. Женщин также запрещается привлекать к тушению пожаров.