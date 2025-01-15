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С 15 января территориальные комиссии на выборах Президента получают бюллетени для голосования

15 января 2025 06:29
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26 января пройдут выборы Президента Беларуси. Сегодня, 15 января, территориальным комиссиям будут переданы бюллетени для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 15 января территориальные комиссии на выборах Президента получают бюллетени для голосования-2

В участковые комиссии бюллетени поступят до 20 января. В эти дни избиратели получают от ЦИК приглашения принять участие в выборах. В почтовых ящиках – информация о кандидатах и расположении участка для голосования. Там уже организованы дежурства, списки избирателей сверяют. Те, кто собирается голосовать не по месту прописки, а, например, по месту жительства, также могут обратиться в комиссию, чтобы предоставить информацию о себе.

# Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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