С 15 января территориальные комиссии на выборах Президента получают бюллетени для голосования

В участковые комиссии бюллетени поступят до 20 января. В эти дни избиратели получают от ЦИК приглашения принять участие в выборах. В почтовых ящиках – информация о кандидатах и расположении участка для голосования. Там уже организованы дежурства, списки избирателей сверяют. Те, кто собирается голосовать не по месту прописки, а, например, по месту жительства, также могут обратиться в комиссию, чтобы предоставить информацию о себе.