21 января начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами

Выборы Президента Беларуси все ближе. Уже через четыре дня стартует досрочное голосование. Граждане нашей страны с нетерпением ждут возможности прийти на участки и сделать выбор, который определит дальнейший курс развития страны и наше будущее. О том, чтобы главное общественно-политическое событие прошло спокойно и в соответствии с законодательством, позаботятся правоохранители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.