Прямой эфир

21 января начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами

17 января 2025 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выборы Президента Беларуси все ближе. Уже через четыре дня стартует досрочное голосование. Граждане нашей страны с нетерпением ждут возможности прийти на участки и сделать выбор, который определит дальнейший курс развития страны и наше будущее. О том, чтобы главное общественно-политическое событие прошло спокойно и в соответствии с законодательством, позаботятся правоохранители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 января начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами-2

Начиная с первого дня досрочного голосования (21 января) начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами, где будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования. Общественными объединениями, политическими партиями уже выдвинуто порядка 30 тысяч наблюдателей. В оперативном режиме центр будет информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках. Для избирателей будет организована работа телефонной горячей линии.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Более 220 тыс. просмотров за сутки! В Сети появился тот самый ролик о дрифте с Тилем Швайгером
17 января 2025 07:21

Более 220 тыс. просмотров за сутки! В Сети появился тот самый ролик о дрифте с Тилем Швайгером

Накануне Дня спасателя в Хотимске открыли новое пожарное депо
17 января 2025 07:15

Накануне Дня спасателя в Хотимске открыли новое пожарное депо

«Дорога без опасностей» – ГАИ проведёт профилактическое мероприятие в Витебской области
17 января 2025 06:59

«Дорога без опасностей» – ГАИ проведёт профилактическое мероприятие в Витебской области