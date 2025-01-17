21 января начнёт работу Центр общественного наблюдения за выборами
Выборы Президента Беларуси все ближе. Уже через четыре дня стартует досрочное голосование. Граждане нашей страны с нетерпением ждут возможности прийти на участки и сделать выбор, который определит дальнейший курс развития страны и наше будущее. О том, чтобы главное общественно-политическое событие прошло спокойно и в соответствии с законодательством, позаботятся правоохранители, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начиная с первого дня досрочного голосования (21 января) начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами, где будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования. Общественными объединениями, политическими партиями уже выдвинуто порядка 30 тысяч наблюдателей. В оперативном режиме центр будет информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках. Для избирателей будет организована работа телефонной горячей линии.