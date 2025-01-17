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Более 220 тыс. просмотров за сутки! В Сети появился тот самый ролик о дрифте с Тилем Швайгером

17 января 2025 07:21
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Более 220 тысяч просмотров за первые сутки! В Сети опубликован и набирает популярность ролик о дрифте в Беларуси. Съемки проходили осенью в Минске, Гродно, Бресте и других городах. Запечатлены наши знаковые объекты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 220 тыс. просмотров за сутки! В Сети появился тот самый ролик о дрифте с Тилем Швайгером-1

Это и дворец Пусловских в Коссово, Несвижский замок, площадки у Брестской крепости, Национальной библиотеки, проспект Независимости в столице. В проекте задействовали шесть автомобилей. На каждой локации – по несколько десятков дублей. Участие в съемках принял известный актер и режиссер из ФРГ Тиль Швайгер. За две недели четыре белорусских пилота и более десятка представителей из Японии, Австралии, Таиланда и Бразилии сожгли почти двести шин. Израсходована тонна топлива.

# Автомобили # Интернет

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