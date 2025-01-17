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Накануне Дня спасателя в Хотимске открыли новое пожарное депо

17 января 2025 07:15
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Накануне профессионального праздника – Дня спасателя – новое пожарное депо открыли в Хотимске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Дня спасателя в Хотимске открыли новое пожарное депо -2

В здании разместился районный отдел по чрезвычайным ситуациям и аварийно-спасательная часть. Депо рассчитано на четыре автомобиля и занимает площадь более тысячи квадратных метров. Личный состав, а это почти полсотни человек, будет нести службу в современном двухэтажном строении со всеми необходимыми административно-бытовыми помещениями.

Накануне Дня спасателя в Хотимске открыли новое пожарное депо -4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сегодня, кроме самого здания, на вооружение наших подразделений поступают два новых автомобиля. Это пожарная автомобильная цистерна и автолестница. Кроме этого, спасатели обеспечены всеми необходимыми инструментами, оборудованием, экипировкой, которая позволит им оперативно, эффективно решать задачи и показания помощи нашим людям.

Накануне Дня спасателя в Хотимске открыли новое пожарное депо -6

В распоряжении спасателей – тренажерный зал, комната отдыха и психологической разгрузки, зал заседаний, комфортные служебные помещения, спортивный городок, площадка для игры в мини-футбол и волейбол.

# МЧС Республики Беларусь # Вадим Синявский

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