Накануне Дня спасателя в Хотимске открыли новое пожарное депо

Накануне профессионального праздника – Дня спасателя – новое пожарное депо открыли в Хотимске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании разместился районный отдел по чрезвычайным ситуациям и аварийно-спасательная часть. Депо рассчитано на четыре автомобиля и занимает площадь более тысячи квадратных метров. Личный состав, а это почти полсотни человек, будет нести службу в современном двухэтажном строении со всеми необходимыми административно-бытовыми помещениями.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сегодня, кроме самого здания, на вооружение наших подразделений поступают два новых автомобиля. Это пожарная автомобильная цистерна и автолестница. Кроме этого, спасатели обеспечены всеми необходимыми инструментами, оборудованием, экипировкой, которая позволит им оперативно, эффективно решать задачи и показания помощи нашим людям.