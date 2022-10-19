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21 октября в Беларуси отметят День отца. Многодетный папа рассказал, как воспитывает своих детей

19 октября 2022 16:27
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Новости Беларуси. Многодетные мамы – тяжелый труд или приятные хлопоты? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие есть традиции в семье, а также поговорим о плюсах жизни в сельской местности.

По расписанию сегодня и тренировки. Вместе с главой семьи и детишками съемочная группа отправилась в ФОК.

21 октября в Беларуси отметят День отца. Многодетный папа рассказал, как воспитывает своих детей-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Кстати, в этом году в Беларуси учрежден еще один праздник, День отца, его будут отмечать 21 октября, поэтому для детей это еще один повод сказать, как сильно они любят своих родителей.

Сергей – тренер по тхэквондо, поэтому помимо нравственного воспитания внимание уделяется и физическому развитию.

21 октября в Беларуси отметят День отца. Многодетный папа рассказал, как воспитывает своих детей-4

Сергей Сачук:
Мужчина должен сначала рассказать, потом показать, а уж потом потребовать. Ни в коем случае менять местами эти примеры нельзя. Чтобы что-то потребовать, я должен научиться сам, показать им и рассказать. Когда у меня спрашивают, чему вы учите учеников, я говорю, что это они меня учат. Ведь я, глядя на них, сам себя заставляю тренироваться, держать форму. Обучаю их правильно общаться, правильно жить. Я и сам должен так жить.

До обеда и прогулка на свежем воздухе. Погода пока позволяет весело проводить время на дворовой площадке. А еще обязательно надо выгулять собаку. Сегодня это с некоторым опозданием. В семье Сачук маму ценят и берегут. Окружают любовью и заботой. Ведь эта самая главная женщина в их жизни.

21 октября в Беларуси отметят День отца. Многодетный папа рассказал, как воспитывает своих детей-7

Сергей Сачук:
Мама тоже чувствует себя мамой в кругу детей, женой чувствует в кругу мужа, поэтому праздник обязательно должен праздноваться. В нашей семье это традиция, это церковное богослужение, потом праздничный стол с поздравлением, это традиционно у нас происходит. Детки должны это знать, этим жить.

21 октября в Беларуси отметят День отца. Многодетный папа рассказал, как воспитывает своих детей-10

Время в окружении семьи Сачук пролетело незаметно. Встреча оказалась теплой и душевной, прием – гостеприимным. Не оставили меня и без подарка. Очень ценного и дорогого.

В этой многодетной семье каждое утро начинается с молитвы. Поговорили с родителями о правильном воспитании – подробнее здесь.

# Воспитание детей # общество # Ангелина Валькович # Сергей Сачук # Фотофакт

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