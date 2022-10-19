21 октября в Беларуси отметят День отца. Многодетный папа рассказал, как воспитывает своих детей

Новости Беларуси. Многодетные мамы – тяжелый труд или приятные хлопоты? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие есть традиции в семье, а также поговорим о плюсах жизни в сельской местности. По расписанию сегодня и тренировки. Вместе с главой семьи и детишками съемочная группа отправилась в ФОК.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Кстати, в этом году в Беларуси учрежден еще один праздник, День отца, его будут отмечать 21 октября, поэтому для детей это еще один повод сказать, как сильно они любят своих родителей. Сергей – тренер по тхэквондо, поэтому помимо нравственного воспитания внимание уделяется и физическому развитию.

Сергей Сачук:

Мужчина должен сначала рассказать, потом показать, а уж потом потребовать. Ни в коем случае менять местами эти примеры нельзя. Чтобы что-то потребовать, я должен научиться сам, показать им и рассказать. Когда у меня спрашивают, чему вы учите учеников, я говорю, что это они меня учат. Ведь я, глядя на них, сам себя заставляю тренироваться, держать форму. Обучаю их правильно общаться, правильно жить. Я и сам должен так жить. До обеда и прогулка на свежем воздухе. Погода пока позволяет весело проводить время на дворовой площадке. А еще обязательно надо выгулять собаку. Сегодня это с некоторым опозданием. В семье Сачук маму ценят и берегут. Окружают любовью и заботой. Ведь эта самая главная женщина в их жизни.

Сергей Сачук:

Мама тоже чувствует себя мамой в кругу детей, женой чувствует в кругу мужа, поэтому праздник обязательно должен праздноваться. В нашей семье это традиция, это церковное богослужение, потом праздничный стол с поздравлением, это традиционно у нас происходит. Детки должны это знать, этим жить.