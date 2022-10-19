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«Можно смотреть, нужно равняться». Мингорисполком наградил лучших сотрудников научного холдинга «Планар»

19 октября 2022 16:06
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Новости Беларуси. Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» отмечает 60-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В честь праздника во Дворце Республики наградили лучших сотрудников предприятия.

«Можно смотреть, нужно равняться». Мингорисполком наградил лучших сотрудников научного холдинга «Планар»-1

Грамотами и благодарностями от Мингорисполкома, Министерства промышленности, а также Академии наук Беларуси удостоены более 20 человек. Эти люди большую часть своей жизни посвятили разработке технологического оборудования.

«Планар» – один из мировых лидеров электронного машиностроения. За последние десятилетия холдингом реализовано множество инновационных проектов, которые позволили внедрить новые технологии и расширить производственные возможности. Сегодня продукция предприятия востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, а многие разработки не имеют аналогов во всем мире.

«Можно смотреть, нужно равняться». Мингорисполком наградил лучших сотрудников научного холдинга «Планар»-4

Наталья Шкуратова, заместитель генерального директора предприятия:
На предприятии работаю с 2000 года, попала по распределению и вот уже больше 20 лет. Наш холдинг работает в сфере микроэлектроники, занимается разработкой и изготовлением специального технологического оборудования: контрольно-измерительного, оптико-механического. Одно из предприятий-участников холдинга работает над производством изделий медицинских: клапаны сердца, протез-корректоры клапана сердца.

«Можно смотреть, нужно равняться». Мингорисполком наградил лучших сотрудников научного холдинга «Планар»-7

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Это предприятие, на которое можно смотреть, на которое нужно равняться. И с учетом сегодняшних показателей, они у них действительно уникальны больше 500 % темп экспорта, темп экспорта за этот год – 500 %! Хорошая база, на которую нужно равняться другим промышленным предприятиям с хорошей экономикой.

«Можно смотреть, нужно равняться». Мингорисполком наградил лучших сотрудников научного холдинга «Планар»-10

Холдинг точного машиностроения «Планар» начал свою работу в 1962 году как «Конструкторское бюро по электронной технике». Сегодня это единственное государственное предприятие в Беларуси, которое разрабатывает и выпускает специализированное оборудование для производства микроэлектроники. На предприятии трудятся более тысячи работников.

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Шкуратова # Надежда Лазаревич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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