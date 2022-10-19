«Можно смотреть, нужно равняться». Мингорисполком наградил лучших сотрудников научного холдинга «Планар»

Новости Беларуси. Научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» отмечает 60-летний юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В честь праздника во Дворце Республики наградили лучших сотрудников предприятия.

Грамотами и благодарностями от Мингорисполкома, Министерства промышленности, а также Академии наук Беларуси удостоены более 20 человек. Эти люди большую часть своей жизни посвятили разработке технологического оборудования.

«Планар» – один из мировых лидеров электронного машиностроения. За последние десятилетия холдингом реализовано множество инновационных проектов, которые позволили внедрить новые технологии и расширить производственные возможности. Сегодня продукция предприятия востребована не только в Беларуси, но и за рубежом, а многие разработки не имеют аналогов во всем мире.