«Марина, вы моя будущая жена». История одной многодетной семьи

Новости Беларуси. Многодетные мамы – тяжелый труд или приятные хлопоты? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие есть традиции в семье, а также поговорим о плюсах жизни в сельской местности. Теперь можно и позавтракать. Места за столом всем достаточно. Кстати, помимо блинов сегодня традиционный домашний торт. И именно за чаепитием можно поближе познакомиться с нашими героями. Ведь у каждой семьи своя неповторимая история.

Сергей Сачук:

Познакомились мы на свадьбе наших друзей. Я даже помню то чувство, когда мы перед ЗАГСом встретились, идет компания жениха, компания невесты. Но почему-то только глядя на Марину в той толпе, я почувствовал, что это моя будущая жена. Познакомившись с ней в субботу, я стеснялся всю субботу ей об этом говорить. В воскресенье я, можно сказать, даже сделал ей предложение на свадьбе у наших друзей. Я сказал: «Марина, вы моя будущая жена». Через три месяца мы уже обвенчались. Ангелина Валькович, корреспондент:

С первого взгляда любовь? Сергей Сачук:

Да, что-то такое. Марина Сачук:

Когда мне сказали в воскресенье, в шутку я это не восприняла, что-то внутри почувствовала, что мы будем вместе. Сергей Сачук:

С момента знакомства мы искренне хотели большую многодетную семью. Ангелина Валькович:

А сами вы из многодетной семьи?

Марина Сачук:

Я старшая в семье и брат. У Сергея наоборот, старшая сестра и он. Сергей Сачук:

Мы не из многодетных семей. В разговоре подсознательно я не шутил. Я ей говорил, что будешь ты теперь 10 лет в декрете. Она заулыбалась, потому что это был только первый декрет. Оно так и было, 10 лет она была в декрете, рождались наши дети. Марина Сачук:

Внешне дети все похожи, но отличаются по характеру, немного внешне. Ревность немного все-таки присутствует. Так как младшая София, ей больше всего внимания приходится уделять. Старшим я говорю, что можете это сделать сами, мне будет проще, а вам наука на будущую жизнь. Внимание должно быть, с любовью детей надо воспитывать, но и в строгости в то же время. Потому что материнское сердце мягкое, где-то дается лишняя слабина, они этим пользуются. Ангелина Валькович:

За строгость отвечает папа или мама тоже? Марина Сачук:

Папа у нас более строгий, потому что это все-таки мужчина, он гранит, центр семьи.

Ангелина Валькович:

Как в такой активной жизни вы находите место для себя? Марина Сачук:

Я очень люблю выпекать, не то чтобы готовить супы, каши, а именно выпечкой люблю заниматься. Этот простой бисквитный торт с легкостью мне дается, печенье. Работа с тестом меня успокаивает. Бывает, что я немного взбудоражена, я пойду на кухню, говорю детям, чтобы не заходили минут 20-30, я успокоюсь, все будет хорошо. Также люблю картины по номерам. Я сама не очень хорошо рисую, но картины по номерам мне удаются. В прихожей висит одна из мною написанных. Люблю петь, все упрашиваю мужа купить мне пианино, так как я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Мне хочется поностальгировать, но я понимаю, что в моей семье фортепиано будет звучать целый день. Ангелина Валькович:

Какие увлечения у ваших детей? Марина Сачук:

У нас папа тренер, занимается тхэквондо, все дети, кроме Софии, ходят к нему на тренировки. Вера лет с пяти ходит. Дети тоже любят рисовать. Люба и София очень любят красками рисовать. Я кладу им клеенку на стол, альбомные листы, акварель. Они рисуют то, что хотят. Сергей Сачук:

Мы как православные стараемся участвовать и в жизни церковной, в приходах, епархиях. Я помощник благочинного по работе с детьми и молодежью. Мы ежегодно организовываем слеты всей епархией молодежной, вся семья помогает, участвует. У нас есть озеро, переплываем на остров, перевозим вещи, людей продукты, наш детский православный палаточный лагерь. Мы по 30-40 суток в палатке живем, вся наша семья от году отроду в палатках, жара, холод, комары, природный образ жизни.

Ангелина Валькович:

Как у вас распределены обязанности по дому? Помогает ли муж в уборке, готовке? Марина Сачук:

Все-таки за мужские обязанности больше отвечает, хотя даже не против посуду помыть наш папа. Чаще всего я сама справляюсь. Ангелина Валькович:

А девчонки? Марина Сачук:

У нас дежурство установлено по неделям. Например, Вера неделю моет посуду и выгуливает собаку утром и вечером. Вера, Надя и Степа по очереди дежурят. Люба и София еще малы, хотя они тоже могут с удовольствием помыть посуду. После завтрака уборкой стола и мытьем посуды занимается Вера. Сегодня ее очередь дежурить. Для остальных же девочек самое время для игр и творчества. Я же решила посмотреть семейные архивы и полистать фотоальбомы.

Есть на фотографиях та свадьба, где мы познакомились.