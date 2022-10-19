В этой многодетной семье каждое утро начинается с молитвы. Поговорили с родителями о правильном воспитании

Новости Беларуси. Многодетные мамы – тяжелый труд или приятные хлопоты? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, какие есть традиции в семье, а также поговорим о плюсах жизни в сельской местности.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Несмотря на то что за окном уже холодно, этот день по праву можно считать самым теплым, светлым и трогательным. День матери отметили женщины, которые познали радость материнства, и те, кто только еще готовится стать мамой. И по такому случаю мы приехали в Крупский район, чтобы познакомиться с многодетными мамами, узнать секреты воспитания, посмотреть, чем наполнен обычный субботний день большой и дружной семьи. Всего в Крупках проживает 176 многодетных. Отправиться же в гости мы решили к семье Сачук. Сегодня она в полном составе. Супруги Марина и Сергей в браке уже 14 лет, воспитывают одного сына и четверых дочерей. Самой младшей, Софии, – 2,5 года.

– Наши дети: София, Любовь, Степан, Вера, Надежда.

– Очень приятно. Семья не только большая и дружная, но еще и православная. Каждое утро здесь начинается с молитвы.

Марина Сачук:

Так как мы православная семья, часто ходим в храм, нужно сперва помолиться, а потом уже все остальные домашние дела. После обращения к Богу завтрак. Вкусы и предпочтения у детей разные – всем не угодишь. Поэтому многодетная мама готовит то, что любят все: оладьи, сырники, блинчики. И все же Марина признается с одним ребенком справиться сложнее, нежели с такой командой: все они – мамины помощники. Марина Сачук:

Будем готовить блинчики. Ангелина Валькович:

У вас какой-то свой рецепт? Марина Сачук:

Нет, стандартный. Яйцо, сахар, мука, молоко. Блинчики выходят всегда вкусные. Тесто мы уже замесили. Можно сделать более жидким, чтобы блинчики были тонкие. Замесили, теперь можно и пожарить. Ангелина Валькович:

Как вы все успеваете?

Марина Сачук:

Так как я сейчас в декретном отпуске, у меня времени немного больше. Старшие дети помогают, прошу помощи. Где-то пропылесосить, старшая дочка даже завтрак или ужин может приготовить сама. Только спрашивает, как можно сделать. С малышкой играет Любаша, она ближе ей по возрасту. Они замечательно ладят. Даже лучше, чем со мной. Ангелина Валькович:

Есть ли у вас в семье какие-то правила? Марина Сачук:

Мы православная, верующая семья. Конечно, день нужно начинать с молитвы, дети рано утром встают в школу, хотя бы 3-4 молитвы кратко, чтобы они помолились. Воспитываем в любви к родине, в уважении к старшим. Нужно, чтобы дети это ценили и берегли, учились уважению, потому что, к сожалению, этого сейчас мало. Пока на кухне работа кипит, я решила поинтересоваться, чем заняты остальные члены семьи.

Сергей Сачук:

Мы стараемся и маленькую физическую зарядку сделать, потом немного поиграть, потому что времени немного остается до завтрака. Мультики стараемся просветительские, немного патриотические, о героических поступках, кто-то кого-то защищает, кому-то помогает.