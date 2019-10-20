Прямой эфир

21 октября переписчики начнут ходить по домам. Как отличить их от мошенников

20 октября 2019 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Больше двух миллионов белорусов поучаствовали в переписи населения онлайн. Всего же по данным национального статистического комитета масштабную кампанию поддержали 4 миллиона 900 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 октября переписчики начнут ходить по домам. Как отличить их от мошенников-1

Уже 21 октября стартует третий этап, переписчики начнут ходить по домам. Сейчас сверяются адреса.

21 октября переписчики начнут ходить по домам. Как отличить их от мошенников-4

При проведении опроса переписчик должен предъявить специальное удостоверение и паспорт. Также у него с собой будут сумка с логотипом переписи и планшет. До 30 октября «переписаться» можно и на стационарных участках.

Инна Медведева ответила на семь главных вопросов о переписи населения-2019

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Авиадиспетчеры 20 октября отмечают профессиональный праздник
20 октября 2019 11:55

Авиадиспетчеры 20 октября отмечают профессиональный праздник

За что стыдно и чему завидует. Тамара Миронова в 11 честных ответах на неожиданные вопросы
19 октября 2019 18:39

За что стыдно и чему завидует. Тамара Миронова в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран
19 октября 2019 18:04

Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран