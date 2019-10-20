21 октября переписчики начнут ходить по домам. Как отличить их от мошенников

Новости Беларуси. Больше двух миллионов белорусов поучаствовали в переписи населения онлайн. Всего же по данным национального статистического комитета масштабную кампанию поддержали 4 миллиона 900 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже 21 октября стартует третий этап, переписчики начнут ходить по домам. Сейчас сверяются адреса.
При проведении опроса переписчик должен предъявить специальное удостоверение и паспорт. Также у него с собой будут сумка с логотипом переписи и планшет. До 30 октября «переписаться» можно и на стационарных участках.
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