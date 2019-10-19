За что стыдно и чему завидует. Тамара Миронова в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Тамара Миронова: А я верю в жизнь!

Вадим Щеглов: Верите ли вы в загробную жизнь?

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Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

За что Вам стыдно?

Тамара Миронова:

Ай! За многое.

Вадим Щеглов:

Ваше самое большое разочарование?

Тамара Миронова:

Я не разочаровалась ещё.

Вадим Щеглов:

Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу? Тамара Миронова:

Да. За гадости всякие.

Вадим Щеглов:

Чего Вы боитесь?

Тамара Миронова:

Лежать недвижимой и не мочь жить нормально.

Вадим Щеглов:

Вы легко расстаётесь с деньгами?

Тамара Миронова:

Легко, очень легко! Даже слишком!

Вадим Щеглов:

Чему Вы можете позавидовать?

Тамара Миронова:

Таланту большому, личности сильной, красоте – такой, знаете, недурной.

Вадим Щеглов:

Считаете свой характер скверным?

Тамара Миронова:

Да.

Вадим Щеглов:

Любовь – это…

Тамара Миронова:

Любовь – это счастье. А счастье бывает мгновениями. Оно не бывает всё время.