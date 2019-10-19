За что стыдно и чему завидует. Тамара Миронова в 11 честных ответах на неожиданные вопросы

Актриса откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Можно ли простить предательство?
Тамара Миронова, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Можно.
Вадим Щеглов:
Ваш самый крупный гонорар?
Тамара Миронова:
Крупного не помню!
Вадим Щеглов:
Верите ли вы в загробную жизнь?
Тамара Миронова:
А я верю в жизнь!
Вадим Щеглов:
За что Вам стыдно?
Тамара Миронова:
Ай! За многое.
Вадим Щеглов:
Ваше самое большое разочарование?
Тамара Миронова:
Я не разочаровалась ещё.
Вадим Щеглов:
Вам когда-нибудь приходилось бить человека по лицу?
Тамара Миронова:
Да. За гадости всякие.
Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?
Тамара Миронова:
Лежать недвижимой и не мочь жить нормально.
Вадим Щеглов:
Вы легко расстаётесь с деньгами?
Тамара Миронова:
Легко, очень легко! Даже слишком!
Вадим Щеглов:
Чему Вы можете позавидовать?
Тамара Миронова:
Таланту большому, личности сильной, красоте – такой, знаете, недурной.
Вадим Щеглов:
Считаете свой характер скверным?
Тамара Миронова:
Да.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Тамара Миронова:
Любовь – это счастье. А счастье бывает мгновениями. Оно не бывает всё время.