Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран

Система «всё включено», которая подходит для всех туристов и позволит избежать незапланированных трат, а также подводный мир.

В Эмираты едут для того, чтобы впечатляться и удивляться. Здесь древние традиции соседствуют с современными технологиями.

В последнее время страна становится более демократичной для туристов. Но не стоит позволять себе появляться в непристойном виде в общественных местах.

В топ-5 также войдёт Таиланд. Это страна которая поразит своим буйством красок. Невероятная азиатская кухня. Путешествия в Таиланд – это, однозначно, то, что запомнится и останется в памяти надолго. К экзотическим направлениям относятся и Канарские острова, предпочтение туристы отдают острову Тенерифе. Этот остров круглогодично привлекает к себе туристов. Недаром он называется «Остров вечной весны».