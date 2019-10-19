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Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран

19 октября 2019 18:04
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Куда стоит съездить осенью, рассказали в программе «Плюс-минус»

Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран-1

Елена Юшкевич, начальник отдела продаж туристического оператора:
Египет привлекает к себе туристов круглогодично, предлагает широкий выбор отелей, прекрасные песчаные пляжи.

Система «всё включено», которая подходит для всех туристов и позволит избежать незапланированных трат, а также подводный мир.

Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран-4

В Эмираты едут для того, чтобы впечатляться и удивляться. Здесь древние традиции соседствуют с современными технологиями.

В последнее время страна становится более демократичной для туристов. Но не стоит позволять себе появляться в непристойном виде в общественных местах.

В топ-5 также войдёт Таиланд. Это страна которая поразит своим буйством красок. Невероятная азиатская кухня. Путешествия в Таиланд – это, однозначно, то, что запомнится и останется в памяти надолго. К экзотическим направлениям относятся и Канарские острова, предпочтение туристы отдают острову Тенерифе. Этот остров круглогодично привлекает к себе туристов. Недаром он называется «Остров вечной весны».

Куда стоит съездить осенью. Топ-5 стран-7

Не стоит забывать также о том, что октябрь и сентябрь – это «бархатный» сезон в таком популярном летнем направлении, как Турция.

Если мы говорим так откровенно: да, наверное, самое привлекательные цены – это Египет. Более того, сейчас вылеты доступны не только из Минска, но и из областных городов.

Стоит доверять, всё-таки, каким-то проверенным компаниям, тем, кто находится на рынке давно. Заранее необходимо оформление визы при путешествии на остров Тенерифе, испанская виза. При путешествии в Эмираты требуется оформление электронной визы. В Египет визу граждане Беларуси получают по прилёту. Турция является безвизовой для нас. И в Таиланд – необходимо оформление визы заранее, срок – порядка 2 недель.

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# Отдых # общество # Елена Юшкевич

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