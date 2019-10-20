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Авиадиспетчеры 20 октября отмечают профессиональный праздник

20 октября 2019 11:55
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 20 октября авиадиспетчеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиадиспетчеры 20 октября отмечают профессиональный праздник-1

Небесные поводыри помогают самолетам взять верный курс, совершить взлет и посадку. А главное, организовать полет на земле в соответствии со всеми нормами безопасности.

Авиадиспетчеры 20 октября отмечают профессиональный праздник-4

Авиадиспетчер – одна из самых сложных и престижных профессий в мире. Каждые полгода даже опытные специалисты отрабатывают внештатные ситуации на специальных тренажерах. В Белорусской академии авиации на эту специальность один из самых высоких конкурсов.

Авиадиспетчеры 20 октября отмечают профессиональный праздник-7

Кстати, воздушный транзитный потенциал Беларуси только набирает высоту. В среднем авиапоток увеличивается на 5 % ежегодно. В день над нашей страной пролетает более 800 самолетов. В настоящее время мы обслуживаем тысячу авиакомпаний.

# Авиация # общество # Фотофакт

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