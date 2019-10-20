Авиадиспетчеры 20 октября отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 20 октября авиадиспетчеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Профессиональный праздник отмечают 20 октября авиадиспетчеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небесные поводыри помогают самолетам взять верный курс, совершить взлет и посадку. А главное, организовать полет на земле в соответствии со всеми нормами безопасности.
Авиадиспетчер – одна из самых сложных и престижных профессий в мире. Каждые полгода даже опытные специалисты отрабатывают внештатные ситуации на специальных тренажерах. В Белорусской академии авиации на эту специальность один из самых высоких конкурсов.
Кстати, воздушный транзитный потенциал Беларуси только набирает высоту. В среднем авиапоток увеличивается на 5 % ежегодно. В день над нашей страной пролетает более 800 самолетов. В настоящее время мы обслуживаем тысячу авиакомпаний.