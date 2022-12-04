Что такое централизованный экзамен и поможет ли он справедливому поступлению в вузы? Обсудили с Ириной Старовойтовой

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло большое совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании. По его итогам Президент поддержал нововведения, но предупредил, что с реформами в образовании пора заканчивать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что несет 2023 год для абитуриентов, как будут проходить школьные экзамены и почему решились на такую большую перемену, об этом мы поговорим с первым замминистра образования Ириной Старовойтовой.

Ольга Коршун, СТВ:

Ирина Анатольевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Перед тем, как перейти к содержанию, хотелось бы понять, почему решили изменить уже существующие правила поступления в вузы?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Это связано с тем, что при аттестации школьников были использованы внутренние экзамены. А при поступлении в высшие учебные заведения – централизованное тестирование. И ученику приходилось готовиться к внутренним экзаменам, а потом – еще и дополнительная подготовка к вступительной кампании. Поэтому, чтобы снизить нагрузку в первую очередь на ученика, мы проработали подходы и увидели, что возможен такой формат, когда аттестация школьника проходит в форме централизованного экзамена, а его результаты могут быть использованы во вступительной компании в высшие учебные заведения. Ольга Коршун:

Президент на совещании также подчеркивал, что все не с бухты-барахты. Вы проводили опросы и среди педагогов, и родителей. Расскажите, что показали эти опросы. Ирина Старовойтова:

Централизованный экзамен позитивно воспринимается людьми. Он принимается, потому что формат ЦТ неновый для нашего выпускника. Это независимая оценка, которая будет выставляться, проверяться не человеком, а автоматизированной системой проверки.

Ольга Коршун:

Что будет с учеником, который не сдаст этот экзамен? Он остается на второй год или вы его выпускаете на вольные хлеба? Какая оценка будет считаться положительной, что ты сдал и дальше можешь решать свою судьбу? Ирина Старовойтова:

По 10-балльной шкале аттестации школьника один и два балла будут являться неудовлетворительными. Но при этом надо учесть, что на результаты аттестата влияет итоговая оценка ученика, полученная по этому предмету. Большое значение имеет в этом случае не только результат централизованного экзамена, но и в целом его результаты, которые он получал в каждой четвери при обучении в этом году. Ольга Коршун:

Вы уже проводили большую репетицию того, как будет проводиться этот экзамен в следующем году. Что показала эта репетиция?

Ирина Старовойтова:

Да, мы провели репетиционное тестирование в восьми территориальных единицах. Более 30 % выбрали математику. Высокий процент выбора по биологии, иностранным языкам, истории Беларуси, химии, обществоведению. 28-29 января мы планируем проведение репетиционного тестирования в тех регионах, в которых мы его еще не проводили. Поэтому все ребята попробуют свои силы. Ольга Коршун:

В обновленном Кодексе, который нам презентовали еще раньше, сейчас его дорабатывали, в том числе об этом говорили у Президента, есть новации, которые касаются не только изменений в поступлении в вузы и ссузы, но они касаются и поступления целевиков. У них будут льготы, какие преимущества и обязанности будут у абитуриентов или студентов, если они примут решение брать целевое направление?

Ирина Старовойтова:

Здесь стоит говорить прежде всего о новой форме поступления для ребят, которые выбрали целевое направление. Это будет внутренний экзамен, он будет проводиться до 12 июня. Конечно же, у нас нет ограничений по направлениям, специальностям, по которым могли бы взять целевое направление ребята. Были установлены процентные соотношения, то есть максимальный процент, который можно набирать по целевому набору. В ряде случаев по отдельным направлениям он может составлять до 80 %. Ольга Коршун:

Что касается централизованного экзамена, где он будет проходить? На совещании у Президента тоже обсуждали: кого и куда возить, как это процесс организовать. Так вот, к чему пришли?

Ирина Старовойтова:

Мы проработали 93 пункта, в которых будет осуществлен централизованный экзамен. Количество пунктов будет увеличиваться, потому что было принято решение, чтобы в каждом районном центре в обязательном порядке был такой пункт. Есть опыт проведения централизованного тестирования. В принципе, правила проведения примерно такие же. Это тоже будет контроль, аудиозапись, видеозапись. Наверняка ребятам, которые планируют сдачу централизованного экзамена, выпускники должны понимать, что здесь не получится списать, подсмотреть, телефоном воспользоваться. Эти попытки совершенно исключены. Ольга Коршун:

Такие строгие требования соответствуют требованию главы государства. Оно сводится не только в образовании, но и в любой другой сфере, к одному: должны быть равные условия для всех, все должно быть справедливо. Как вы считаете, с этой точки зрения новая система, которую мы собираемся внедрить в следующем году, она даст возможность более справедливо оценивать знания и даст возможность тем, кто заслуживает, беспрепятственно, справедливо поступить в вуз?