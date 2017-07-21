21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры

Новости Беларуси. Настоящая зебра в Минском зоопарке помогала детям выучить правила дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Живой пример. Десятки детей 21 июля в Минском зоопарке изучали правила дорожного движения вместе с настоящими зебрами. Собрались на полезное занятие более 50 детей. Каждый из них смог побывать в роли инспектора, водителя и пешехода. Провели и конкурс рисунков. А сотрудники зоопарка рассказали ребятам познавательную лекцию о зебре.

Юлия Белановская:

Мне все очень понравилось, особенно понравилось быть регулировщиком. Это было очень познавательно. Мне очень понравились зебры, они очень красивые, особенно их полоски прикольные. И они очень добрые.