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21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры

21 июля 2017 19:54
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Новости Беларуси. Настоящая зебра в Минском зоопарке помогала детям выучить правила дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Живой пример. Десятки детей 21 июля в Минском зоопарке изучали правила дорожного движения вместе с настоящими зебрами.

Собрались на полезное занятие более 50 детей.

Каждый из них смог побывать в роли инспектора, водителя и пешехода. Провели и конкурс рисунков. А сотрудники зоопарка рассказали ребятам познавательную лекцию о зебре.

21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры -1

Юлия Белановская:
Мне все очень понравилось, особенно понравилось быть регулировщиком. Это было очень познавательно. Мне очень понравились зебры, они очень красивые, особенно их полоски прикольные. И они очень добрые.

21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры -3

Анастасия Забавская, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД:
Предостережениями типа «будь осторожен» поможешь не всегда. Вот в такой непринужденной игровой форме дети учатся и

вспоминают основные правила, которые помогают им в будущем не попадать в дорожные происшествия.

# ГАИ # Григорий Азарёнок

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