21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры

Новости Беларуси. Настоящая зебра в Минском зоопарке помогала детям выучить правила дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Живой пример. Десятки детей 21 июля в Минском зоопарке изучали правила дорожного движения вместе с настоящими зебрами.
Собрались на полезное занятие более 50 детей.
Каждый из них смог побывать в роли инспектора, водителя и пешехода. Провели и конкурс рисунков. А сотрудники зоопарка рассказали ребятам познавательную лекцию о зебре.