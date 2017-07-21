25 июля в Борисовском районе откроется VI Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям

Новости Беларуси. Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям откроется 25 июля в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Светлой Рощи на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС

организаторы подготовили «взрыв» железнодорожного состава, работу лагеря по размещению пострадавших, эвакуацию при помощи вертолетов и спецтехники. Школа развернется уже шестой раз. Приедут волонтеры Красного Креста из Украины, России, Туркменистана, Казахстана, Болгарии, Латвии, Эстонии, Норвегии, Катара.