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25 июля в Борисовском районе откроется VI Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям

21 июля 2017 15:12
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Новости Беларуси. Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям откроется 25 июля в Борисовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Светлой Рощи на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС

организаторы подготовили «взрыв» железнодорожного состава, работу лагеря по размещению пострадавших, эвакуацию при помощи вертолетов и спецтехники. Школа развернется уже шестой раз. Приедут волонтеры Красного Креста из Украины, России, Туркменистана, Казахстана, Болгарии, Латвии, Эстонии, Норвегии, Катара.

25 июля в Борисовском районе откроется VI Международная школа по подготовке к чрезвычайным ситуациям-1

# общество # Фотофакт # Белорусское общество Красного Креста

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