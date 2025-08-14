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Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан в Минске 21 августа

14 августа 2025 06:16
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14 и 15 августа можно записаться на личный прием к председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан в Минске 21 августа-2

21 августа Наталья Кочанова также готова встретиться с индивидуальными предпринимателями и их представителями. Предварительная запись осуществляется в рабочее время по телефонам, которые вы видите на экране. Личный прием пройдет в Минске по адресу улица Красноармейская, 9.

# Прием граждан # Наталья Кочанова

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