Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан в Минске 21 августа

14 и 15 августа можно записаться на личный прием к председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 августа Наталья Кочанова также готова встретиться с индивидуальными предпринимателями и их представителями. Предварительная запись осуществляется в рабочее время по телефонам, которые вы видите на экране. Личный прием пройдет в Минске по адресу улица Красноармейская, 9.