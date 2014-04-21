21 апреля в Минске откроется выставка современного искусства. Проект будет представлен сразу на трех площадках в Минске

Новости Беларуси. «Avant-gARTe: от квадрата к объекту». 21 апреля в Минске откроется выставка современного искусства. Проект будет представлен сразу на трех площадках — в Национальном выставочном центре по проспекту Победителей, в Музее современного изобразительного искусства и под открытым небом на площади Якуба Коласа.

Он призван продемонстрировать новые формы и актуальные тенденции в творчестве белорусских живописцев, дизайнеров и фотографов. Продлится уникальная выставка до середины июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Наталья Шарангович, директор Музея современного изобразительного искусства, куратор выставки:

Это будет достаточно уникальная выставка, где будут собраны работы не только из музеев, но и огромное количество работ из частных коллекций. В общем-то, впервые такое количество работ будет собрано на одной площадке.