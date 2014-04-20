Вера в чудеса: когда икона спасает дом от огня, молитвы приносят детей и слова исцеляют от недугов

Наверняка многие согласятся, что без веры в чудо трудно быть настоящим христианином. И Библия, и другие религиозные тексты рассказывают о чудесах. Свидетельствуют о том, что святые, мученики и подвижники наделялись даром творить чудеса. Поэтому для верующего христианина чудо не только история, но вся жизнь.

Ведь, например, что такое молитва, как не вера в то, что Бог может явить чудо для молящегося. Святая вода не портится, иконы мироточат.

Протоиерей Сергей Маслов, настоятель храма Белыничской Божьей Матери:

Без веры ничему невозможно быть. Ведь сам Господь, когда был на земле, исцелял и спрашивал: «Имеешь ли ты веру?». И если Господь получал утвердительный ответ о том, что человек имеет веру или хочет ее иметь но не может, и просит, чтобы Господь помог ему, Господь давал чудеса, творил, исцелял.

«Чудеса там, где в них верят. И чем больше верят, тем чаще они случаются» – так писал великий французский философ-материалист Дэни Дидро, автор неоднозначного романа «Монахиня». К сожалению, мы, как телевизионщики, вряд ли смогли запечатлеть само чудо, ибо главные чудеса не увидеть глазом. Но все же пару историй из тысяч подобных мы расскажем. Про то, как вера граничит с чудом.

Заговоренная изба. С первого взгляда хата как хата. Таких полдеревни. Если бы не одна история, которая уже больше полувека передается из уст в уста. Несмотря на то, что когда-то об этом даже думать было запрещено.

Жили-были дед да баба в небольшой деревушке Кармановка. Жили не тужили, потому что знали: их дом под небесной опекой. Но история загадочной хаты началась еще до войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Соловей, хозяин дома в деревне Кармановка:

Дом был построен перед самой войной. Был дед Трихон. Они потом продали его моему деду.

Олег, выходит, не только наследник, но и хранитель семейного талисмана. В дом наведывается нечасто, несмотря на то, что живет в соседней деревне, но продавать недвижимость в курортном месте даже и не помышляет.

Олег Соловей, хозяин дома в деревне Кармановка:

Вот такой дом. Как жили дедушка и бабушка, так и осталось в том виде. Здесь и иконка расположена.

Но вернемся в советское прошлое. Тяжелое для верующих. Великая Отечественная война. Старожилы рассказывают, что близ деревни кишели враги. Партизаны взяли двух немцев, но потом то ли отпустили, то ли упустили пленников. В общем, как бы то ни было, фашистские самолеты прилетели мстить Кармановке.

Дед Иван живет по соседству. Война его застала 7-летним мальчиком. Помнит все, такое вряд ли можно забыть. Особенно те дни, когда родную деревню нещадно выжигали.

Иван Анципирович, житель деревни Кармановка:

Все до одной. И только одна. Все соломой были крыты. Все спалили дотла. А этот дом один остался. Бутылки зажигательные кидали. Она была белая, а стала рябая, как лось.

Немцы обстреливали Кармановку два дня и две ночи. Сначала с земли, потом – с воздуха. И не успокоились, пока не сожгли все дома, практически все. Один дом, словно заговоренный, остался стоять.

Олег Соловей, хозяин дома в деревне Кармановка:

Вот один из осколков, который по балке и прошел. Когда разорвался перед домом снаряд.

И вот ключевой момент.

Олег Соловей, хозяин дома в деревне Кармановка:

Дед, когда перекрывал крышу гонтой, обнаружил маленькую иконку.

Какая это была икона, куда она потом девалась? Вопросов много, но тогда открыто обсуждать находку было просто невозможно. Вот и выходит, что небесная заступница, даже тогда, когда от нее просто открещивались, не прекращала опекать.

Сейчас краеведы рассматривают и такую версию: это была икона Белыничской Божьей Матери. Чудотворная. Кстати, местоположение оригинала сейчас доподлинно неизвестно. Но список этой иконы находится в храме Белыничей. И он, говорят, творит чудеса.

Светлана Винникова, прихожанка храма Белыничской Божьей Матери:

Меня эта икона тоже спасла. В диагностическом центре меня обследовали и установили, что на щитовидке у меня два больших уплотнения.

Неутешительный диагноз. Светлана Михайловна – прихожанка Белыничского храма – решила исцеляться верой.

Светлана Винникова, прихожанка храма Белыничской Божьей Матери:

Стала читать акафист, соборовалась, короче, молилась Иконе Божьей Матери.

Прошло время и женщина снова пошла на обследование.

Светлана Винникова, прихожанка храма Белыничской Божьей Матери:

Легла я под этот аппарат, посмотрел врач, говорит, что у меня чисто. Я показала ему снимки. Он говорит: «Ого! А ну-ка ложитесь еще». Я еще. Он сказал, что у меня все чисто.

С тех пор прошло уже 20 лет. Старые хвори даже не напоминают о себе.

Чудеса здесь давно уже никого не удивляют. Сколько их, можно только лишь догадываться, но, во всяком случае, не меньше, чем благодарностей, которые оставляют у иконы верующие.

Фиксировать чудеса, связанные с этой Иконой Божьей Матери, начали еще несколько веков назад. Поклоняются этой святыни и православные, и католики.

Светлана Винникова, прихожанка храма Белыничской Божьей Матери:

Есть такая версия, что якобы, когда католики короновали икону, они оригинал запрятали в подземный ход. Но так как подземный ход замурован, потому что здесь была школа (туда лазили дети, мой муж туда лазил), и все боялись, замуровали эти входы. Там никто ничего не исследовал.

Но так или иначе и оригинал иконы, и ее список признаны чудотворными. Возможно, даже здесь двойной эффект, ведь если и вправду настоящая пропавшая икона под землей.

А эти кадры мы уже сняли под Минском. Женщина прикладывается к кресту Блаженной Валентины Минской и ее начинает трясти. Позже мы поймем, что это было.

Блаженная Валентина – можно так сказать, наша современница. К лику святых ее приставили в 2006 году, спустя 40 лет после ее смерти. Стала она и первой святой в XXI веке. Родилась Валентина в семье священнослужителя в конце позапрошлого века.

Олег Маслиев, главный архитектор проекта храма в поселке Станьково:

Еще с детства за ней заметили силу молитвы. Как-то раз она с родителями плыла на встречу с Иваном Крондштатским. Их судно, на котором плыла Валентина со своим отцом, неминуемо должно было столкнуться с другим кораблем. Но Валентине было явление святого Пантелеймона, который сказал: «Стань в корме корабля и молись». Она встала в корме корабля и начала усердно молиться. В тот момент, когда все остальные бегали в панике, многие даже пытались выброситься за борт, чтобы спастись, она равнодушно стояла и молилась за спасение всех людей. Судна чудным образом разошлись. Тогда уже люди сказали, что у нее очень большая сила молитвы.

Война, ссылки, смерти. Испытания, выпавшие на долю Блаженной, лишь укрепляли в ней веру, а здоровье совсем подкосилось. Последних 33 года Блаженная Валентина провела в кровати. Хотя поговаривают о том, что однажды Валентина зашла к одной больной прозорливой женщине, которая 40 лет провела в постели, и та молвила: «Ты займешь мое место».

Сейчас в деревне осталось мало тех, кто помнит святую односельчанку.

Мы направляемся к дому, где Блаженная Валентина провела последние свои десятилетия. Там, поговаривают, теперь дача внука женщины, которая ухаживала последние годы за Блаженной.

Дома никого нет, потому за забор нам не пробраться. Зато ближайшие соседи дома.

Хозяин дома – теска бывшей соседки. Мужчину уже как 20 лет сразила болезнь Бехтерева. И не отступает ни в какую.

Уже тогда, говорит Валентин, к ней приезжали отовсюду. Этакая белорусская Ванга. Вот только в помощь ей была молитва.

Валентин:

Лежала она в постели, как помню. Гостей много к ней приходило. Много детей к ней приходило. У кого живот болит. Пирожки печеные давала с водой, с компотом.

Местная жительница:

Свекровь моя здесь жила. Так у нее была дочка Валентина. Она была больна. Она ее носила все к ней. И она все узнавала и говорила, что через 4 дня она поправится. И действительно она что-то шептала и поправилась Валентина.

Самый почитаемый в христианстве чудотворец – святой Николай. Этот храм как раз построен в честь него. Кстати, постройка 1858 года. Но примечательно то, что Блаженная Валентина именно здесь провела свое детство. Здесь служил ее отец, здесь ее крестили, здесь она венчалась. И наверняка эти чудесные совпадения прошли недаром.

Реконструкцию храма здесь тоже считают чудом. Говорят, и не без помощи матушки Валентины. Церковь, построенная по проектам знаменитого архитектора Тона (это он автор Христа Спасителя в Москве), начала восстанавливаться аккурат через несколько месяцев после канонизации Валентины Минской. Впрочем, чувствуется ее патронаж здесь всегда.

Олег Маслиев, главный архитектор проекта храма в поселке Станьково:

Один из строителей ругался нехорошими словами. Первый раз, когда он приехал в наш храм, увидел руины, понял с чем нужно столкнуться, и сильно выругался матом. В тот же момент, распластавшись, крестом упал в грязь. После этого никто от него не слышал плохого слова.

Сюда не зарастает народная тропа. Чтобы попасть на могилу Блаженной Валентины, многие проходят по 3 километра от электрички, кто-то приезжает на своих автомобилях, но все, конечно же, приходят с верой и молитвой. Некоторые становятся на колени и берут с могилки землю, чтобы потом прикладывать к больным местам.

Обычно здесь многолюдно. Но в будний полдень кроме бабули Полины, которая прибирается на кладбище к праздникам, пока никого.

Полина Рудковская, местная жительница:

Сходишь к ней, молитву проговоришь, попросишь у нее здоровья. И потом идешь с легкостью, на душе легко.

А вот и посетители. Отходим в сторону, чтобы не мешать сокровенному диалогу. И вот внезапно женщину начинает трясти. Через минуту она как ни в чем не бывало.

Валентина, паломница:

Это не ритуал, это она меня лечит.

Валентина, кстати, тоже теска, чтобы приехать к Блаженной, проделала вместе с сыном путь в 70 километров. Приезжают часто.

Узнала женщина про Блаженную из газеты, два года назад прочитала статью. И после первого приезда, признается, почувствовала, что становится лучше.

Валентина, паломница:

Очень эффективная помощь. У меня артроз тазобедеренных суставов и я гипертоник, перенесла инфаркт, два года сидела на таблетках, потому что не могла ходить. А сейчас я хожу, не пью лекарства.

Светлана Буяль, паломница:

У меня ребенок писялся, девочка еще есть, приехали сюда и в этот день все прошло.

Светлана Юревич, паломница:

Обычно не распространяются о том, чего просят. Я вот не просто так приехала. Я просила помощи.

Говорят, если Бог дал дочку, значит он хотел наградить.

Наталья и Владимир полтора года ходили по врачам. Время шло, а заветных две полоски или маленький комочек на УЗИ все не появлялся. Тогда по совету близких семья решила целенаправленно сходить в церковь.

Владимир Корагулько:

Я подошел к иконе, начал просить у святой Богородицы помощницу себе. Пошутил, конечно, мол, дай помощницу носочки постирать, еще что-нибудь.

И буквально через месяц Наталья сообщает супругу радостную весть. В ожидание своего чудо-чада родители подбирают имена. С мужским определились сразу. А вот перебрав десятки женских имен, так и договорились, как все-таки назвать дочку.

Наталья Корагулько:

Я приснила, во сне рассуждала, почему бы нам не назвать нашего ребенка Лизой. Срок был 25 июля, но оказалось так, что мы родились 18. Обзванивали всех родственников, все поздравляли. И мне моя тетя, которая сразу пошла в церковь, поставить за нас свечечки, поблагодарить Господа, позвонила и сказала, что тогда был день святой Елизаветы.

Супруги задумались над чудесным стечением обстоятельств. Но куда больший был шок, когда уже втроем семейство отправилась в ту церковь, где они молили Богоматерь о том, чтобы аист пролетел над их домом.

Владимир Корагулько:

Решил сходить поблагодарить. Пришел в церковь, стал у святой Богородицы. Сказал спасибо. А потом увидел справа: «Молитва святой Елизаветы».

Маленькой Лизе уже 9 месяцев. На груди – крестик и медальончик с иконкой. А между тем родители уже задумываются: хорошо бы Бог дал еще мальчика. Ведь они знают: если очень хотеть и верить, чудо обязательно случится.