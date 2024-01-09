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2023-й выдался одним из самых тёплых и сухих годов

09 января 2024 11:12
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2023 год стал одним из самых теплых и сухих в Беларуси за последнее десятилетие. Это связано с глобальной мировой тенденцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2023-й выдался одним из самых тёплых и сухих годов-1

Особое влияние изменение климата оказывает на сельское хозяйство. Впервые за последние 20 лет был получен самый богатый урожай картофеля, а вот для некоторых культур год стал неблагоприятным. Речь про зерновые, травы и лен.

2023-й выдался одним из самых тёплых и сухих годов-4

Екатерина Истомина, начальник службы гидрологии и агрометеорологии «Белгидромета»:
В целом в 2023 году особое влияние на произрастание сельхозкультур произвели два наиболее засушливых периода: период конца весны – начала лета и осенняя засуха. Осенние засушливые явления у нас повлияли в первую очередь на проведение сева под новый сельскохозяйственный год – 2023-2024. Задерживался сев, почва была иссушена. В первую очередь речь идет о юго-восточном регионе нашей республики.

2023-й выдался одним из самых тёплых и сухих годов-7

Говорить о текущем состоянии озимых культур пока рано. Но ощутимое влияние на них оказало январское похолодание. Прежде всего оно затронуло северные и северо-восточные регионы страны. Там местами столбики термометров опускались до отметки в -29 градусов.

# Погода в Беларуси # общество

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