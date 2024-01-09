В Гродненской университетской клинике освоили новые виды операций

Врачи Гродненской университетской клиники освоили новые виды лапароскопических и эндоскопических операций. Область вмешательства в организм минимальная, и это способствуют скорейшему выздоровлению пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малоинвазивными методами теперь проводят лечение различных органов и систем. Такого рода операции для региона уникальны. Работа ювелирная и требует высокой квалификации всей операционной бригады. Одним из первых пациентов стал житель Слонима. Александр Балацкий через несколько дней будет выписан из больницы, когда как раньше после полостного разреза ему нужно было оставаться под наблюдением врачей около двух недель.

Александр Балацкий, житель Слонима:

Состояние отличное, великолепно себя чувствую. Только с реанимации – уже все, можно ходить, двигаться.

Дмитрий Якимович, заместитель главного врача по хирургии Гродненской университетской клиники:

Мы закрываем на сегодня кишечные свищи с помощью лапароскопии. Это тоже ранняя реабилитация пациентов, выписка, меньше боли соответственно. Также мы внедрили лапароскопическую холедохотомию, литоэкстракцию в этом году. Наши урологи, урологическое отделение внедрило лапароскопическую аденомэктомию. Совместно с врачами отделения панкреатологии, гепатологии и трансплантации мы внедрили лапароскопическую гастроцистостомию. Это сообщение кисты поджелудочной железы с желудком с помощью лапароскопии.