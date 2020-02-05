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Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»

05 февраля 2020 19:52
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Новости Беларуси. Вселить надежду и поддержать. «Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах на один день превратился в единую концертную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед маленькими пациентами выступил всемирно известный скрипач – Максим Венгеров. 

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»-1



Максим Венгеров является послом доброй воли ЮНИСЕФ более 20 лет. Он неоднократно давал благотворительные концерты в различных странах мира и постоянно поддерживает детей и подростков с различными заболеваниями.

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»-3

Сегодняшняя встреча музыканта с пациентами РНПЦ проходит впервые и приурочена ко Дню борьбы против рака. 

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»-6

Максим Венгеров, скрипач, дирижёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ:
Я очень рад общению с детьми, это самое приятное, что есть в моей деятельности – общение с людьми, с детьми. Особенно с детьми с онкологическими заболеваниями. Дать им немножко радости, надежды. А музыка дает, в первую очередь, надежду,  радость, свет. Желаю всем детям выздоровления, чудес, исполнения всех мечтаний.

Музыкант на своей почти 300-летней скрипке Страдивари исполнил самые известные композиции. А под всеми любимую «Калинку» даже потанцевал вместе с детьми. Максим Венгеров выступил перед пациентами двух отделений, зарядил энергией музыки и тех, кто не смог покинуть палаты. 

Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»-9

От фонда ЮНИСЕФ маленькие пациенты получили подарки. Настроения детям придали мастера аквагрима и уже полюбившийся всем солнечный зайчик по имени Юни. Подобные встречи и концерты от Максима Венгерова продолжатся. Сразу после Минска скрипач отправится в Америку. 

# Благотворительная акция # общество # Максим Венгеров # Фотофакт

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