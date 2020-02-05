Всемирно известный скрипач сыграл в стенах «Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии»

Новости Беларуси. Вселить надежду и поддержать. «Центр детской онкологии, гематологии и иммунологии» в Боровлянах на один день превратился в единую концертную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед маленькими пациентами выступил всемирно известный скрипач – Максим Венгеров.

Максим Венгеров является послом доброй воли ЮНИСЕФ более 20 лет. Он неоднократно давал благотворительные концерты в различных странах мира и постоянно поддерживает детей и подростков с различными заболеваниями.

Максим Венгеров, скрипач, дирижёр, посол доброй воли ЮНИСЕФ:

Я очень рад общению с детьми, это самое приятное, что есть в моей деятельности – общение с людьми, с детьми. Особенно с детьми с онкологическими заболеваниями. Дать им немножко радости, надежды. А музыка дает, в первую очередь, надежду, радость, свет. Желаю всем детям выздоровления, чудес, исполнения всех мечтаний.

Музыкант на своей почти 300-летней скрипке Страдивари исполнил самые известные композиции. А под всеми любимую «Калинку» даже потанцевал вместе с детьми. Максим Венгеров выступил перед пациентами двух отделений, зарядил энергией музыки и тех, кто не смог покинуть палаты.