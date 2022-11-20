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20 ноября в Беларуси отмечают День работников сельского хозяйства. Аграриев поздравил Президент

20 ноября 2022 07:41
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 20 ноября отмечают аграрии. В Беларуси День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Представителей отрасли поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 ноября в Беларуси отмечают День работников сельского хозяйства. Аграриев поздравил Президент-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Созидательная любовь к родной земле и уважение к нелегкому крестьянскому труду всегда были фундаментальными ценностями белорусского народа. Именно эти традиции во многом определили нашу судьбу, помогли построить сильное независимое государство. Агропромышленный комплекс страны успешно и стабильно развивается. Благодаря внедрению передовых технологий земледелия и животноводства, модернизации перерабатывающих предприятий, постоянной работе ученых по улучшению семенного и племенного фонда открываются широкие возможности для будущих достижений. Убежден, что и в дальнейшем отечественные аграрии выполнят все важнейшие задачи, продолжая приумножать производственный и экспортный потенциал отрасли.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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