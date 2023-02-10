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20 февраля у первоклашек и второклассников начнутся дополнительные каникулы

10 февраля 2023 08:34
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Новости Беларуси. В Беларуси с 20 по 26 февраля предусмотрена дополнительная неделя каникул для учащихся 1-2 классов. Только в Минской области это более 36 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 февраля у первоклашек и второклассников начнутся дополнительные каникулы-1

Отдых продлится неделю. В этот период в учебных заведениях пройдут образовательные программы. Например, в Узденском районе 12 школ, где обучаются около 600 первоклашек и второклассников. Для ребят готовят развлекательные и воспитательные мероприятия. В программе посещение секций по спорту и творчеству, экскурсии, конкурсы, профилактические встречи с сотрудниками РОЧС и ГАИ.

20 февраля у первоклашек и второклассников начнутся дополнительные каникулы-4

Светлана Пармон, учитель Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:
Несмотря на то, что каникулы, в школе организована большая программа для ребят. На базе нашей школы проводятся кружковые занятия, запланированы экскурсии в наш краеведческий музей, школьный музей, который посвящен деятельности Александра Сергеевича Пушкина. Также учитель истории организовала выставку для ребят по геноциду белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, организована деятельность учителя по работе со слабоуспевающими учащимися и высокомотивированными детьми.

20 февраля у первоклашек и второклассников начнутся дополнительные каникулы-7

Сейчас у школьников проходит третья – самая длинная четверть. Весенние каникулы начнутся 26 марта и продлятся по 2 апреля включительно.

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# Школы в Беларуси # общество # Светлана Пармон # Фотофакт

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