20 февраля у первоклашек и второклассников начнутся дополнительные каникулы

Новости Беларуси. В Беларуси с 20 по 26 февраля предусмотрена дополнительная неделя каникул для учащихся 1-2 классов. Только в Минской области это более 36 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдых продлится неделю. В этот период в учебных заведениях пройдут образовательные программы. Например, в Узденском районе 12 школ, где обучаются около 600 первоклашек и второклассников. Для ребят готовят развлекательные и воспитательные мероприятия. В программе посещение секций по спорту и творчеству, экскурсии, конкурсы, профилактические встречи с сотрудниками РОЧС и ГАИ.

Светлана Пармон, учитель Узденской средней школы № 1 имени А.С. Пушкина:

Несмотря на то, что каникулы, в школе организована большая программа для ребят. На базе нашей школы проводятся кружковые занятия, запланированы экскурсии в наш краеведческий музей, школьный музей, который посвящен деятельности Александра Сергеевича Пушкина. Также учитель истории организовала выставку для ребят по геноциду белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, организована деятельность учителя по работе со слабоуспевающими учащимися и высокомотивированными детьми.