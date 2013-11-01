Новости Беларуси. В Кобрине закрывается единственный во всем районе книжный магазин. Нерентабельную книжную секцию расформируют, в других магазинах создадут небольшие отделы с минимальным ассортиментом, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Книголюбам же остается либо приобретать литературу у частников, либо в поисках нужных изданий по приемлемым ценам ехать в Брест за 40 километров.

Ирина Касянчук, заместитель председателя правления Кобринского РАЙПО:

Секция книги в магазине «Золушка» в городе Кобрин закрывается по причине своей убыточности. В настоящее время ведутся переговоры по переспециализации данного торгового объекта, окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Пессимизм руководства государственного книжного магазина разделяют и частные предприниматели. Спрос на бумажную литературу уже несколько лет стремительно падает. Основной виновник этих бед — Интернет. Все больше людей настоящей книге с запахом типографской краски предпочитают ее электронные варианты. Чтобы книжный бизнес приносил доход, хозяева магазинов вынуждены создавать при них отделы канцтоваров и игрушек.