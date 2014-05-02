2 мая в Беларуси выпущена в обращение серия марок, посвященная Олимпиаде-2014 в Сочи

Новости Беларуси. Олимпийские медалисты на почтовых марках. Изображения героев сочинских игр теперь украсят коллекции филателистов. 2 мая выпущена в обращение серия из трех марок и блока. В торжественной церемонии гашения приняли участие и главные действующие лица Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Кушнир, чемпион XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи:

Очень красочные и яркие получились. Очень понравились. У меня есть ряд марок с Олимпийских игр, они мне дороги. А эти будут особенно дороги.

Николай Козеко, главный тренер национальной команды Беларуси по фристайлу:

Марки красочные, красивые. Некоторые решения есть очень оригинальные. Круговой блок - очень оригинальное решение этой марки. Я раньше вообще занимался очень серьезно коллекционированием. Хочу сочинскую олимпиаду в полностью собрать. Московский у меня есть полное собрание, всех марок. И сочинскую хочу, тем более, что двум моим спортсменам они посвящены.

Почтовые марки, посвященные, зимним олимпийским играм уже традиция. На сей раз тираж составит 80 тысяч экземпляров. В этой серии изображения Надежды Скардино, Аллы Цупер, Антона Кушнира и, конечно, же трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

Марки выпущены с использованием высоких технологий. Филателисты смогут оценить оригинальный и сложный дизайн. Впервые, например, была использована круговая перфорация.

Елена Медведь, дизайнер:

Технологии применены - конгрев. Это подъем именно в области медали. То есть медаль хотелось обозначить. Область медали отлакирована и приподнята. Работа радостная была, как бы гордость своеобразная. Естественно, мы все живем в своей стране - гордость за ребят, за страну. Хотелось передать именно этот победный дух, Дашино это «ура!».