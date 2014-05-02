Интернет-скандал в Беларуси: больницы проведут внутренние расследования по факту размещения в сети скандальных фото пациентов

Новости Беларуси. Больницы проведут внутренние расследования по факту скандальных фото пациентов, взбудораживших Интернет. По некоторым данным снимки могли быть сделаны в одной из минских больниц медработником. Растиражированные по всемирной паутине стоп-кадры не только пациентов, но и горе-фотографа уже обсуждает общественность. Комментируют ситуацию медики и адвокаты. Подобных прецедентов в Беларуси еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта скандальная публикация фото пациентов на операционных столах уже облетела весь Интернет. На самом шокирующем снимке в совсем откровенном ракурсе запечатлена женщина в родах. В сеть попали еще стоп-кадры нескольких гинекологических операций и фотография, где человека готовят к ампутации ноги. Пользователи соцсети автору этой фотосессии намекали на мораль и нравственность. Ответные комментарии девушки, которые заканчиваются веселыми смайликами, как минимум смущают.

Комментарии в сети (пунктуация сохранена):

- Я не думаю, что пациент давал разрешение на съемку:)

- Когда тебе ампутируют ногу, я думаю, пациенту уже *** фоткают его или нет:)

Валентина Железная, СТВ:

Автора этих фотосетов мы попытались отыскать, но аккаунт уже удален. Однако пользователи Интернета успели растиражировать портреты девушки во всемирной паутине. И только из соображений профессиональной этики мы не станем обнажать ее лицо на всю страну.

Буквально в прошлом году в России разгорелся похожий скандал. Тогда российские СМИ подняли настоящий бум. На своей странице «вконтакте» медсестра реанимации Ольга Меньщикова, ее имя не скрывали с самого начала истории, разместила фотографии престарелых пациентов. Интернет-сообщество сочло поведение медработника нарушением медицинской этики. Случаем заинтересовался Минздрав и девушку уволили.

Белорусских медиков фотосеты из операционных тоже задели за живое. Как ножом по сердцу, в первую очередь тем, кто узнал себя на фото. Вероятно, в больницах будут проведены внутренние расследования.

Виктор Сиренко, начальник управления здравоохранения Миноблисполкома:

По фотографиям можно все-таки определить участников со стороны врачебного и медицинского персонала, в каком учреждении это проходит. Я думаю, что сотрудники администрации должны сделать какие-то определенные выводы. Скорее всего, что это не те, кто заняты непосредственно трудом в операционных - у них хватает других забот и работ, чтобы просто не фотографировать. Так или иначе, такого делать нельзя. Я не говорю уже про моральную составляющую.

Практики привлечения к ответственности за подобные поступки в Беларуси еще не было. Но буква закона гласит: распространенная информация относится к частной жизни, которую охраняют и защищают Конституция и Гражданский кодекс Беларуси. Ряд статей, связанных с деянием, есть и в Уголовном кодексе.

Ксения Кобаса, адвокат Минской областной юридической консультации №2:

Одна из них — разглашение врачебной тайны. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», медицинские работники обязаны хранить врачебную тайну. Вся эта информация может составлять врачебную тайну. И если данная информация исходила от медицинского работника - именно от медицинского работника, - тогда можно вести речь о том, что была разглашена медицинская тайна.

Если потерпевшие обратятся с заявлениями в правоохранительные органы и будет доказан состав преступления, наказание предусмотрено вплоть до лишения свободы.