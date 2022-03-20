«Было очень много политиканства». Отец и сын Руммо – об Основном законе Беларуси 1996 года и 2022-го

Новости Беларуси. В День Конституции вступил в силу обновленный Основной закон страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все лучшее детям. Именно так получилось в семье Руммо. Отец Олег Васильевич и сын Олег Олегович Руммо каждый в свое время участвовал в обсуждении проектов Конституции страны. Конечно, главным приоритетом для них было здоровье населения. Все-таки это династия врачей. В то же время каждый из них сам родитель, поэтому к разработке Конституции подходили по-отцовски, понимая, что по этому документу будут жить будущие поколения. Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.

Алло. Привет, Олег. Как твои дела? Со звонка родителям и детям начинается утро в большинстве белорусских семей. Папа сыну, сын дочери, передавая эстафету заботы друг о друге. В семье Руммо это еще глобальнее. Младший Олег Олегович – директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

Свой рабочий день начинает с опроса каждого пациента об их самочувствии. На интервью легендарный врач находит едва ли 15 минут, и вновь в операционную. Сегодня благодаря их опыту и разработкам проводят трансплантации сердца, печени, легких. Успешно и бесплатно.

Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Для белорусов все операции бесплатны. Кардиохирургические операции, и операции при онкологии, и операции по трансплантации органов.

Отец Олег Васильевич – хирург, в свое время прооперировал более 6 000 пациентов. Так династия медиков сохраняет лучшие семейные традиции, из поколения в поколение передают эстафету любви и заботы о людях. И так в каждом деле, в том числе и в разработке редакций Основного закона, в которых участвовали представители Руммо тогда, в 1996 году, и в наши дни.

Тогда история вершилась на глазах депутата Верховного Совета Олега Васильевича Руммо и его супруги – детского врача Валентины Михайловны. В стране был экономический кризис, остро стояли вопросы государственного языка, границ гуманности и толерантности.

В то время как раз много беспорядков было. Была огромнейшая инфляция, в магазинах почти ничего не было.

Были у нас полки в магазинах пустые, в социальном плане были талоны на всякие предметы.

В 1996 году в ситуации политической и экономической нестабильности стране, чтобы не остаться в пропасти, нужны были новые механизмы, в том числе и правовые. Вот, что писали легендарные газеты того времени.

«Минская правда», 23 ноября 1996 года:

Впервые в хаосе последних лет, появилась четкая программа политического и экономического развития страны, где определены наши приоритеты… укрепления и развития семьи, образования и науки, культуры, молодежной политики.

«Советская Белоруссия», 26 ноября 1996 года:

Референдум подводит черту под этапом бесплодных дискуссий. Пришло время конструктивной работы.

Олег Руммо, доктор медицинских наук, заслуженный врач Беларуси:

Беларусь выбрала, конечно, правильный путь. Все изменилось. В Верховном Совете у нас было очень много политиканства, периодически доходило до оскорблений. Здесь, когда мы пришли работать в Палату представителей, мы стали заниматься именно той работой, которой нужно.

Валентина Руммо, врач-педиатр:

Больше было уделено внимания детям, молодежи, развитию производства, сельского хозяйства.

Пять лет назад Беларусь вновь взяла курс на конституционные преобразования. Юристы приступили к изучению вопроса. К обсуждению подключились сотни белорусов в рамках диалоговых площадок. Идеи и предложения аккумулировала Конституционная комиссия в Национальной библиотеке.

Олег Руммо:

Ни в коем случае нельзя перечеркивать все, что было сделано до. Я надеюсь, что нам удалось сохранить преемственность, чтобы Конституция давала возможность развиваться людям, чтобы она позволяла им удовлетворять свои какие-то творческие устремления, чтобы они спокойно ходили по улицам, имели право на лечение качественное, квалифицированное.