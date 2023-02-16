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Послевоенная бумага и даже фруктовая. Музей истории бумаги появился в Борисове

16 февраля 2023 07:18
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Новости Беларуси. От папируса до Гознака: уникальный музей бумаги можно посетить в Борисове. Его открыли к 120-летию фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послевоенная бумага и даже фруктовая. Музей истории бумаги появился в Борисове-1

Богатая история предприятия нашла отражение в ярких экспонатах. Внимание посетителей привлекают колонны из эгутеров – полых валиков, с помощью которых наносят водяные знаки. Материалы собирали больше года, многие экспонаты предоставили сотрудники фабрики. Кроме того, здесь можно посмотреть фильм, показывающий все этапы изготовления бумаги.

Послевоенная бумага и даже фруктовая. Музей истории бумаги появился в Борисове-4

Елена Милоситова, начальник отдела системы управления бумажной фабрики Гознака:
Это музей, который рассказывает не только о нашей бумажной фабрике, но и о производстве бумаги в мире, и о развитии целлюлозно-бумажной промышленности именно в Республике Беларусь в различные периоды ее становления. У нас есть образцы бумаги, которые изготавливались после войны, парафинированная бумага, оберточная, бумага фруктовая и бумага индиго.

Послевоенная бумага и даже фруктовая. Музей истории бумаги появился в Борисове-7

Вячеслав Романов, инженер-технолог бумажной фабрики Гознака:
На сегодня фабрика производит огромное количество продукции, ассортимент очень большой. Несмотря на то, что бумажная фабрика называется именно бумажной, помимо бумаги у нас производится полиграфическая продукцию. Производим тетради. Суммарная мощность – до 150 миллионов тетрадей в год.

Послевоенная бумага и даже фруктовая. Музей истории бумаги появился в Борисове-10

В планах – представить выставку в виртуальной реальности и дополнить новыми экспонатами.

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# Музей # общество # Елена Милоситова # Вячеслав Романов # Фотофакт

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