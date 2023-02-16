Послевоенная бумага и даже фруктовая. Музей истории бумаги появился в Борисове

Новости Беларуси. От папируса до Гознака: уникальный музей бумаги можно посетить в Борисове. Его открыли к 120-летию фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богатая история предприятия нашла отражение в ярких экспонатах. Внимание посетителей привлекают колонны из эгутеров – полых валиков, с помощью которых наносят водяные знаки. Материалы собирали больше года, многие экспонаты предоставили сотрудники фабрики. Кроме того, здесь можно посмотреть фильм, показывающий все этапы изготовления бумаги.

Елена Милоситова, начальник отдела системы управления бумажной фабрики Гознака:

Это музей, который рассказывает не только о нашей бумажной фабрике, но и о производстве бумаги в мире, и о развитии целлюлозно-бумажной промышленности именно в Республике Беларусь в различные периоды ее становления. У нас есть образцы бумаги, которые изготавливались после войны, парафинированная бумага, оберточная, бумага фруктовая и бумага индиго.

Вячеслав Романов, инженер-технолог бумажной фабрики Гознака:

На сегодня фабрика производит огромное количество продукции, ассортимент очень большой. Несмотря на то, что бумажная фабрика называется именно бумажной, помимо бумаги у нас производится полиграфическая продукцию. Производим тетради. Суммарная мощность – до 150 миллионов тетрадей в год.