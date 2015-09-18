Погода в Беларуси: в Бресте и Минске побиты температурные рекорды, в Могилеве зацвели каштаны

Новости Беларуси. Погода в Беларуси наоборот преподносит пока только приятные сюрпризы. Так накануне в Бресте побит температурный рекорд 68-летней давности. В городе над Бугом столбики термометров поднялись выше 30 градусной отметки.

Не смог устоять перед сентябрьским плюсом и рекорд в Минске, державшийся с 1964 года. Теперь новый максимум – почти 26 градусов.

На нетипичную жару быстро отреагировали растения. Так в Могилеве зацвели каштаны, а в Бобруйске – яблоня. Правда, второй урожай за год хозяева соберут едва ли. По словам специалистов, такое повторное цветение в сентябре для деревьев не опасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.