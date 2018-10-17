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18 октября на полчаса закроют участок трассы Минск–Молодечно

17 октября 2018 23:00
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Новости Беларуси. На трассе Минск–Молодечно ограничат движение транспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

18 октября на полчаса закроют участок трассы Минск–Молодечно-1

18 октября на полчаса (с 14:00 до 14:30) в Минском районе на 25-ом километре молодечненской дороги будут проводиться работы на объекте «Система электронного сбора платы». В связи с этим ограничат движение всех видов транспорта. Управление внутренних дел облисполкома просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.

# Автодороги Беларуси # общество # Фотофакт

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