18 октября на полчаса закроют участок трассы Минск–Молодечно

18 октября на полчаса (с 14:00 до 14:30) в Минском районе на 25-ом километре молодечненской дороги будут проводиться работы на объекте «Система электронного сбора платы». В связи с этим ограничат движение всех видов транспорта. Управление внутренних дел облисполкома просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.