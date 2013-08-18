Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • 18 августа отмечают Яблочный Спас. В горнолыжном центре под Минском можно поиграть в яблочный футбол и баскетбол, погадать с помощью яблока и посетить ярмарку

18 августа отмечают Яблочный Спас. В горнолыжном центре под Минском можно поиграть в яблочный футбол и баскетбол, погадать с помощью яблока и посетить ярмарку

18 августа 2013 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Яблочный футбол и баскетбол – в такие виды спорта сегодня можно поиграть в горнолыжном центре под Минском. Там 18 августа отмечают Яблочный Спас.

В программе праздника: показательные выступления, кулинарные мастер-классы и тематические конкурсы. С помощью чудо-фрукта можно даже погадать – получить предсказание. Ну, и конечно же, не обошлось без дегустаций: попробовать все сорта яблок, а заодно пополнить запасы на осень гости смогли на специальной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
Шокирующие подробности появились в деле о гибели принцессы Дианы
18 августа 2013 13:10

Шокирующие подробности появились в деле о гибели принцессы Дианы

Фермеру, вырубившему 118 берез для благоустройства арендованного им озера в Гомельской области, грозит штраф в 18 млн рублей
17 августа 2013 16:28

Фермеру, вырубившему 118 берез для благоустройства арендованного им озера в Гомельской области, грозит штраф в 18 млн рублей

В Могилевской области сельхозпредприятия начали помогать в уборке урожая с частных подворий
17 августа 2013 15:19

В Могилевской области сельхозпредприятия начали помогать в уборке урожая с частных подворий