18 августа отмечают Яблочный Спас. В горнолыжном центре под Минском можно поиграть в яблочный футбол и баскетбол, погадать с помощью яблока и посетить ярмарку

Новости Беларуси. Яблочный футбол и баскетбол – в такие виды спорта сегодня можно поиграть в горнолыжном центре под Минском. Там 18 августа отмечают Яблочный Спас.

В программе праздника: показательные выступления, кулинарные мастер-классы и тематические конкурсы. С помощью чудо-фрукта можно даже погадать – получить предсказание. Ну, и конечно же, не обошлось без дегустаций: попробовать все сорта яблок, а заодно пополнить запасы на осень гости смогли на специальной ярмарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.