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«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль

16 января 2020 18:36
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Новости Беларуси. Ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке возьмут на контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тем, как обстоят дела на предприятии, будет лично следить помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль-1

16 января он провел прием граждан, причем именно на территории проблемного предприятия. Средняя зарплата за 2019 год здесь составила всего 381 рубль. А это самый низкий показатель не только в Брестской области, но и среди предприятий Минпрома в целом.

«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль-4

На заводе слабая загрузка мощностей, как результат – финансовые сложности. Работники предприятия сами обратились за помощью в Администрацию Президента. 

«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль-7

Анна Якимович, сотрудник завода:
170-180 рублей зарплата и хотелось б немножко поднять эту сумму. Коллектив уже создался, и мы хотим работать в одном определенном кругу, на своем постоянном месте. И были б какие-то улучшения в нашем заводе.

«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль-10



Анатолий Маркевич, помощник Президента – инспектор по Брестской области:
Мы поквартально будем ситуацию отслеживать, видеть реальные шаги, которые предпринимаются администрацией данного предприятия, Министерством промышленности для того, чтобы понимать, насколько наши рассуждения, поручения имеют реальное воплощение.

«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль-12



Анатолий Маркевич встретится с руководством и коллективом завода еще раз в мае. За это время, согласно бизнес-плану, зарплата должна вырасти до 500 рублей. Также в ходе приема граждан рассмотрены и другие вопросы.

«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль-14

Среди тем обращений: пенсионное обеспечение, благоустройство Давид-Городка, строительство спортивных объектов. Некоторые проблемы нашли свое решение уже во время диалога. Другие требуют более детальной проработки. 

# Зарплаты в Беларуси # общество # Анна Якимович # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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