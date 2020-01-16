«170-180 рублей зарплата». Ситуацию на заводе в Давид-Городке возьмут на контроль

Новости Беларуси. Ситуацию на электромеханическом заводе в Давид-Городке возьмут на контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За тем, как обстоят дела на предприятии, будет лично следить помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

16 января он провел прием граждан, причем именно на территории проблемного предприятия. Средняя зарплата за 2019 год здесь составила всего 381 рубль. А это самый низкий показатель не только в Брестской области, но и среди предприятий Минпрома в целом.

На заводе слабая загрузка мощностей, как результат – финансовые сложности. Работники предприятия сами обратились за помощью в Администрацию Президента.

Анна Якимович, сотрудник завода:

170-180 рублей зарплата и хотелось б немножко поднять эту сумму. Коллектив уже создался, и мы хотим работать в одном определенном кругу, на своем постоянном месте. И были б какие-то улучшения в нашем заводе.





Анатолий Маркевич, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Мы поквартально будем ситуацию отслеживать, видеть реальные шаги, которые предпринимаются администрацией данного предприятия, Министерством промышленности для того, чтобы понимать, насколько наши рассуждения, поручения имеют реальное воплощение.





Анатолий Маркевич встретится с руководством и коллективом завода еще раз в мае. За это время, согласно бизнес-плану, зарплата должна вырасти до 500 рублей. Также в ходе приема граждан рассмотрены и другие вопросы.