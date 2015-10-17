17 октября в Минске можно было ознакомиться с работой столичной милиции и возможностями пополнить ряды правоохранителейй

Новости Беларуси. «Служить закону — призвание и жизненное кредо». Сегодня, 17 октября, на площадке у Национальной библиотеки можно было ознакомиться с работой столичной милиции и возможностями пополнить ряды правоохранителей.

Глядя на то, как ловко кладет на лопатки эта хрупкая блондинка крепких мужчин, понимаешь — страна в надежных руках. И не будь у кандидата в мастера спорта по тхэквондо девичьей прически, лучезарной улыбки и кокетства в глазах, говоря о платьях, уж точно от бойца-мужчины не отличили бы. А она, оказывается, ими еще и руководит.

Елизавета Каленкевич, курсант уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь:

Это очень сложно, если честно. Это требует каких-то физических и моральных качеств.

Это показательные выступления. Рукопашный бой курсантов главного милицейского ВУЗа страны, а еще были ОМОН и ГАИ. И это лишь малая толика того, что ежедневно приходится применять бравым ребятам для поддержания порядка в городе. И зачастую «в связке» с четвероногим напарником.

На боевом посту Арт 5 лет. И имя свое уже оправдал. В переводе с английского «искусство» — мастерски ищет и обезвреживает.

Виктор Ширмо, инспектор-кинолог ГУВД Мингорисполкома:

На сегодняшний момент у него раскрытия преступлений, поиск наркотических, психотропных веществ. Очень удачная собачка.

Кроме того, на площадке у Национальной библиотеки сегодня, 17 октября, можно было ознакомиться с милицейским, также узнать, что же скрывается в тех самых металлических чемоданчиках, без которых не обходится ни один криминальный фильм.

Сергей Размус, курсант факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь:

Набор представляет собой всякие химические элементы, такие, как гипс, бумага для фиксации следов. Они наносятся непосредственно на поверхность следов и в дальнейшем, засыхая, образуют твердую субстанцию.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

К тому же сегодня на всеобщее обозрение был представлен и вот такой настоящий технопарк нашей столичной милиции. Это, конечно, не все. Здесь техника: от мотоциклов до вот такого зеленого гиганта грузоподъемностью 11 тысяч килограммов. Но, пожалуй, куда больше внимания привлек вот этот бронированный «тигр». Ну что ж, проверим, какой он на деле. Машина развивает скорость до 140 километров в час и это при ее-то весе в 6 тонн.

Кроме того, в программе — состязание для детей и взрослых, концерт и вкусная солдатская каша. Но, пожалуй, главный показатель того, что день удался — новые желающие пополнить ряды столичной милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гречихо, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения:

Мы собрали выпускников 11-х классов и тех абитуриентов, на которых мы рассчитываем. И это в какой то мере призвано популяризировать еще больше службу в милиции.