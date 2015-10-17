Новости Беларуси. В Гомеле осужденные женщины смогут получить высшее образование дистанционно. Это первый подобный проект в Беларуси. Стартовал он в стенах исправительной колонии № 4. Участниками образовательного проекта станут 15 осужденных. Именно они смогли пройти конкурс аттестатов прежде, чем стать студентками. Среди выбранных специальностей «юриспруденция», «менеджмент» и «психология», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владислав Мандрик, заместитель начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь:

Получив специальность, они будут трудиться, они будут приносить пользу обществу. Профессиональная деятельность, формирование семьи, круга общения, друзей. Через эти социальные нормы мы просто людей будем выводить из этого негативного круга, который сюда их привел.

Татьяна Пронько, координатор проектов Представительства Европейского Союза в Беларуси:

Впервые мы говорим о доступе к системе высшего образования, о получении диплома из университета и присвоении профессии.